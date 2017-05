Der Hersteller will im Modulwerk in Frankfurt (Oder) komplett auf die Fünf-Busbar-Technologie umstellen. Für Austausch-Module würden aber noch eine gewisse Zeit Module mit vier Busbars vorgehalten, so Astronergy.Die deutsche Tochter des chinesischen Herstellers Astronergy will die Modulproduktion in Frankfurt (Oder) bis Ende Juli komplett auf die Fünf-Busbar-Technologie umstellen. Dabei werde auch eine neue Löt-Technik zum Einsatz kommen, die verhindern soll, dass sich der Durchsatz in der Produktion aufgrund des zusätzlichen Busbars verringert. Ab August seien dann alle Modulserien von Astronergy, ...

