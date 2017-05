Unterföhring (ots) -



Joko & Klaas präsentieren die letzte, 136. Folge von "CIRCUS HALLLIGALLI" am Dienstag, 20. Juni, um 22:10 Uhr auf ProSieben.



Im Februar gab das Duo bekannt, "CIRCUS HALLIGALLI" zu beenden. ProSieben wird in den nächsten Jahren die feste TV-Heimat von Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf bleiben. ProSieben-Chef Daniel Rosemann: "Neun Staffeln 'CIRCUS HALLIGALLI' bedeutet 136 Folgen wahnsinniges Fernsehen wie es nur Joko & Klaas liefern können. Mit der letzten Circus-Vorstellung endet eine Show, die sich ihren Eintrag in den Geschichtsbüchern des Fernsehens längst gesichert hat. Und der Wahnsinn wird nicht enden: ProSieben, Joko & Klaas werden auch die nächsten Jahre gemeinsam Geschichte schreiben. Wir freuen uns auf 'DIE BESTE SHOW DER WELT' und 'Joko gegen Klaas - Das Duell um die Welt'. Zusammen mit Joko & Klaas entwickeln wir außerdem weitere neue Shows für ProSieben."



Die letzte Folge "CIRCUS HALLIGALLI" am Dienstag, 20. Juni 2017, um 22:10 Uhr, auf ProSieben



