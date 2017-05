Lieber Leser,

der deutsche Technologieindex hat nun die beste Woche seit der Vereidigung Donald Trumps Ende Januar erlebt. Fast 4,0 % an Wertgewinn wurden letzte Woche verzeichnet. Im Gegensatz dazu verloren andere große Indizes an Wert. So schloss der DAX-Index mit einem Wochenminus von 0,36 %, der EU Stoxx 50 Index beendete den Handel mit -1,11 %. Auch in den USA sah es nicht anders aus. Der Dow Jones Index sowie der S&P 500 Index schlossen mit jeweils -0,70 % und -0,48 % negativ ...

