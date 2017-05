Das Closing wurde am heutigen Dienstag rechtlich vollzogen, teilte die UNIQA mit. Der Rückzug ist Bestandteil der Konzentration auf das Kerngeschäft in den Wachstumsmärkten Österreich sowie Zentral- und Osteuropa.Konkret wurden die UNIQA Previdenza SpA und UNIQA Life SpA an den italienischen Versicherungsverein auf ...

Den vollständigen Artikel lesen ...