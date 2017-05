Gegen VW-Chef Müller ermitteln Behörden wegen Manipulation, Arconic-Boss Kleinfeld stolpert über einen bösen Brief an einen Fondsmanager. Dabei sagt eine Studie, dass deutsche CEOs loyal und moralisch einwandfrei seien.

Wer die Unternehmen im deutschsprachigen Raum führt, ist bekannt. Aber was unterscheidet sie von ihren Kollegen in den USA, in China oder in Spanien? Und welche Gemeinsamkeiten haben sie? Das wollte die Strategieberatung Strategy& der Unternehmensberatung Pwc wissen. Die Strategen haben die 2.500 weltweit größten börsennotierten Unternehmen unter die Lupe genommen und Lebensläufe der CEOs, Verweildauer auf ihrem Posten sowie die Performance der Konzerne analysiert. Im deutschsprachigen Raum untersuchten die Berater die 300 größten Unternehmen und ihre Vorstandsvorsitzenden.

Eines der Ergebnisse der "2016 CEO Success"-Studie: Anders als die CEOs aus anderen Ländern fallen Chefs im deutschsprachigen Raum kaum wegen moralischer Verfehlungen auf. Und das trotz großer Skandale wie im Hause VW - derzeit ermittelt die Staatsanwaltschaft Stuttgart gegen ...

