Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

AKTIENMÄRKTE (13.08 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD S&P-500-Future 2.398,50 +0,00% +7,04% Euro-Stoxx-50 3.640,61 -0,03% +10,64% Stoxx-50 3.269,93 -0,05% +8,62% DAX 12.807,44 +0,00% +11,55% FTSE 7.501,47 +0,63% +5,02% CAC 5.403,58 -0,25% +11,13% Nikkei-225 19.919,82 +0,25% +4,21% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 160,34% -20

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 49,36 49,16 +0,4% 0,20 -13,0% Brent/ICE 51,99 51,82 +0,3% 0,17 -11,3% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.233,69 1.230,70 +0,2% +2,99 +7,1% Silber (Spot) 16,71 16,62 +0,5% +0,09 +4,9% Platin (Spot) 935,30 930,50 +0,5% +4,80 +3,5% Kupfer-Future 2,53 2,54 -0,2% -0,01 +0,6%

AUSBLICK AKTIEN USA

Nach den Rekordhochs von S&P-500 und Nasdaq-Composite am Vortag sucht die Wall Street noch nach einer Richtung. Zwar spreche angesichts der Rekordstände einiges für Gewinnmitnahmen, heißt es. Doch es gibt auch die gegenteilige Überzeugung. Der Blick auf bestimmte börsennotierte Rentenfonds deute eher auf weiter steigende Kurse, so eine Stimme. Die Aufschläge am Vortag wurden im Wesentlichen durch die Ölpreisrally gespeist. Vom Ölmarkt kommt kein Störfeuer, denn die Ölpreise klettern weiter - wenngleich nicht mit der Dynamik des Vortages. Zudem stehen wichtige Konjunkturdaten noch vor der Startglocke auf der Agenda. Allerdings zeigten die Daten am Vortag kaum Einfluss auf das Handelsgeschehen. Ungemach droht der Wall Street möglicherweise mal wieder von der Politik. Denn in den USA machen Berichte die Runde, US-Präsident Donald Trump könnte Geheimdienstinformationen an Russland weitergegeben haben. Damit dürfte es für ihn schwerer werden, Mehrheiten im Kongress für seine Steuerpläne zu finden, heißt es. "Ohne Steuerreform wirkt der Markt überteuert", sagt ein Portfolioverwalter. Der Markt sei daher anfällig für Enttäuschungen oder auch nur Verzögerungen bei den Steuerplänen von Trump.

Ford steigen vorbörslich um 0,9 Prozent. Laut Kreisen will der Automobilhersteller rund 10 Prozent der weltweiten Belegschaft abbauen. Der Autobauer peilt in diesem Jahr Kostensenkungen in Höhe von 3 Milliarden US-Dollar an.

Home Depot übertrifft die Erwartungen und hebt Gewinnprognose an. Die Titel ziehen um 2,0 Prozent an

yahoo kündigt einen Aktienrückkauf an, die Papiere legen um 0,6 Prozent zu.

AUSBLICK KONJUNKTUR +

-US 14:30 Baubeginne/-genehmigungen April Baubeginne PROGNOSE: +3,7% gg Vm zuvor: -6,8% gg Vm Baugenehmigungen PROGNOSE: +0,8% gg Vm zuvor: +3,6% gg Vm 15:15 Industrieproduktion und Kapazitätsauslastung April Industrieproduktion PROGNOSE: +0,4% gg Vm zuvor: +0,5% gg Vm Kapazitätsauslastung PROGNOSE: 76,3% zuvor: 76,1%

FINANZMÄRKTE EUROPA

Während die europäischen Aktienmärkte ihre Konsolidierung auf hohem Niveau fortsetzen, zieht der Euro weiter an. Die Gemeinschaftswährung wird auf dem höchsten Stand seit gut einem halben Jahr gehandelt. Der DAX tritt dagegen weiterhin mehr oder weniger auf der Stelle, nachdem er das bisherige Jahreshoch am Vormittag noch marginal um 2 Punkte übertroffen hat. "Die Europäische Zentralbank sorgt für Wachstumsparty nonstop", sagt ein Volkswirt. Das BIP der Eurozone ist im ersten Quartal mit einer Jahresrate von 1,7 Prozent gewachsen. In den USA haben sich dagegen zuletzt einige Wirtschaftsdaten abgeschwächt. "Zudem treten die Probleme von Trump immer offener zutage", sagt ein Händler. Das nähre die Zweifel an der Umsetzbarkeit seiner Steuerpläne und drücke so zusätzlich auf den Dollar. "Viele Anleger scheuen zwar noch größere Umschichtungen in den Euro, weil die Fed im Juni vermutlich die Leitzinsen weiter erhöht", sagt der Händler. Den Aufwärtstrend des Euro umkehren könne die US-Notenbank damit aber voraussichtlich nicht. An der Spitze der Branchen stehen einsam und allein die Telekom-Aktien, der Branchenindex gewinnt 1 Prozent. Vodafone steigen um 4,1 Prozent. Händler verweisen auf einen starken Ausblick. Deutsche Telekom ziehen um 0,7 Prozent an. Die Deutsche Bank hat das Kursziel erhöht. Telekom Austria steigen um 4,7 Prozent auf den höchsten Kurs seit fast fünf Jahren. Händler haben bislang keine fundamentale Begründung. UBS fallen um 2,2 Prozent auf 16,25 Franken. Die von GIC am Montag verkauften Aktien der UBS wurden zu 16,10 Franken je Aktie bei Investoren platziert. Lenzing ist sehr gut in das Jahr 2017 gestartet. Trotzdem fällt der Kurs um 0,5 Prozent, nachdem er sich in den vergangenen zwölf Monaten mehr als verdoppelt hatte. Semperit verlieren nach Zahlenausweis 0,4 Prozent. Advent könnte einen neuen Bieterwettstreit um Stada anzetteln. Für die Aktie geht es um 1,2 Prozent nach oben.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Di, 8.20 Uhr Mo, 17.28 Uhr % YTD EUR/USD 1,1058 +0,48% 1,1006 1,0980 +5,2% EUR/JPY 125,72 +0,84% 124,67 124,77 +2,3% EUR/CHF 1,0949 +0,04% 1,0945 1,0946 +2,2% EUR/GBP 0,8580 +0,76% 0,8515 1,1763 +0,7% USD/JPY 113,70 +0,33% 113,32 113,65 -2,7% GBP/USD 1,2889 -0,25% 1,2921 1,2915 +4,5%

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Überwiegend mit positiven Vorzeichen haben die Aktienmärkte den Handel beendet. In Tokio legte der Nikkei-225 nach zuletzt zwei Handelstagen mit Abgaben leicht zu. Die Börse in Schanghai schaffte nach einer Schlussrally noch den Sprung ins Plus. Auch in Australien schloss der S&P/ASX-200 mit einem Aufschlag. Doch Teilnehmer sprachen von insgesamt recht volatilen Handelsverläufen. Es waren vor allem die Energiewerte, die sich erneut mit Aufschlägen zeigten aufgrund der weiterhin festen Ölpreise. Die zwischen dem größten Opec- und größten Nicht-Opec-Mitglied beschlossene Ausweitung der Förderbegrenzung trieb die Ölnotierungen weiter an. Zwar gebe es positive Signale von der Berichtssaison, doch auf der anderen Seite belasteten weiterhin die Sorgen um die US-Wirtschaftspolitik und der Konflikt mit Nordkorea, so Beobachter in Tokio. In Schanghai verwiesen Händler mit Blick auf die zwischenzeitlichen Abschläge auf die schwachen Konjunkturdaten des Vortages. In Taiwan markierte der Taiex den zweiten Tag in Folge ein Allzeithoch, schloss aber ganz knapp im Minus. Vor allem die Öl- und Energiewerte zeigten sich mit Aufschlägen, aber auch Minenwerte legten zu. Toshiba brachen 12,1 Prozent ein. Das Schicksal des stark angeschlagenen Konzerns ist ungewisser denn je. Denn der Streit mit Western Digital um ein Halbleiter-Gemeinschaftsunternehmen geht vor Gericht.

CREDIT

Die Risikoprämien im europäischen Kredithandel kommen im frühen Handel leicht zurück und notieren damit weiter auf mehrmonatigen Tiefstständen. Der Primärmarkt dürfte nach Einschätzung der Creditstrategen der Commerzbank aufgrund einer gut gefüllten Pipeline vielschichtiger werden. Mit über 3 Milliarden Euro allein an IG-Benchmarkpapieren und einer steigenden Deal-Pipeline verbuchte der Primärmarkt einen ordentlichen Wochenstart. Bei den Banken standen am Montag vor allem die Subs im Fokus. Die Daten der EZB zeigten, dass die CSPP-Käufe vergangene Woche auf 1,5 Milliarden Euro gestiegen sind. Diese Tendenz dürfte in den kommenden Wochen wegen des höheren Angebots andauern.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

Merck KGaA will in neuer Konzernstruktur Sparten besser aufstellen

Der Darmstädter Pharmakonzern Merck KGaA entwickelt eine neue Unternehmensstruktur, von der er sich eine bessere Steuerung ihrer operativen Bereiche erhofft. Man arbeite derzeit an Maßnahmen zur strukturellen Weiterentwicklung der Unternehmensbereiche Healthcare, Life Science und Performance Materials, teilte der DAX-Konzern mit. Unter anderem sei eine Übertragung der Unternehmensbereiche auf Tochtergesellschaften beabsichtigt.

Vonovia bleibt optimistisch und will in den Bestand investieren

Der Immobilienkonzern Vonovia SE ist nach einer erfolgreichen Geschäftsentwicklung 2016 auch für das laufende Jahr optimistisch. Auf der Hauptversammlung bestätigte der Vorstandsvorsitzende Rolf Buch den Ausblick. Für das Jahr 2017 soll die wichtige Kennziffer FFO 1 auf 830 bis 850 Millionen Euro steigen. 2016 waren es 761 Millionen Euro. Hinzu komme das Ergebnis der übernommenen Conwert Immobilien, deren Beitrag bei 60 Millionen Euro erwartet wird.

Advent und Shanghai Pharma prüften Gegenofferte für Stada - Agentur

Der Finanzinvestor Advent könnte laut einer Agenturmeldung den Bieterwettstreit um den Arzneimittelhersteller Stada neu anzetteln. Die Advent International Corp, die bei dem Bieterkampf den Kürzeren gezogen hatte, prüfe zusammen mit Shanghai Pharmaceuticals die Abgabe einer neuen Offerte, sagten mit der Sache vertraute Personen der Nachrichtenagentur Bloomberg.

DBAG übergibt Schülerhilfe in britische Hände

May 16, 2017 07:14 ET (11:14 GMT)

