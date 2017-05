Thema heute:

Technologiewandel verschlechtert Zahlungsfähigkeit kleinerer Autozulieferer

Der Wandel in der Automobilbranche hin zu mehr elektrisch angetriebenen, digital vernetzten und mit leichteren Bauteilen ausgestatteten Modellen wird bereits in den kommenden fünf Jahren die Zahlungsfähigkeit in einzelnen Zuliefererbereichen spürbar verschlechtern. Das prognostiziert der internationale Kreditversicherer Atradius.

Finanzielle Engpässe drohen demnach kleineren und mittleren Unternehmen, die hauptsächlich Getriebe sowie klassische Verbrennungsmotoren oder Komponenten hierfür herstellen, außerdem Metallverarbeitern und Anbietern von Bauteilen für Abgassysteme.

"Der rasante Innovationswettbewerb und die steigende technische Komplexität in Automobilen führen dazu, dass von den Zulieferern so viel Forschungs- und Entwicklungsaufwand verlangt wird wie nie zuvor", sagt man bei Atradius für Deutschland, Mittel-, Nord- und Osteuropa sowie für Russland und die GUS-Staaten. "Auf Firmen, die sich auf die 'alte' Mobilität spezialisiert haben, erhöht sich der finanzielle Druck weiter. Um am Markt bestehen zu können, müssen sie sich verändern. Schwer haben werden es dabei kleine und mittlere Akteure, denen selbst die Kapazitäten fehlen, um Innovationen zu entwickeln und umzusetzen. Sie sind darauf angewiesen, einen finanzstarken Kooperationspartner zu finden."

Bereits in den vergangenen Jahren hat sich die Profitabilität kleinerer Automobilzulieferer rasch verschlechtert, wenn ihre Produkte substituierbar wurden und sie hohem Konkurrenzdruck ausgesetzt waren. Die Margen dieser Unternehmen sind insgesamt zurückgegangen. "Zwar sehen wir in unmittelbarer Zukunft noch keine generelle Verschlechterung des Zahlungsrisikos einzelner Zuliefererbereiche. Mittelfristig wird sich die Zahl der Zahlungsverzögerungen und -ausfälle in einigen Bereichen aber erhöhen, wenn sie sich nicht wandeln", heißt es.

Atradius bewertet das Ausfallrisiko für einen Lieferantenkredit bei allen Abnehmern im Automobilbereich individuell auf Basis von Finanzkennzahlen und weiteren Daten. Ein erhöhtes Liquiditätsrisiko sieht der weltweit zweitgrößte Kreditversicherer bei kleinen und mittleren Zulieferern, die ein wenig diversifiziertes Produktportfolio haben, weder global aufgestellt noch kapitalmarktfähig sind und in einem Segment agieren, das keine Zugänge zu Märkten außerhalb des Automobilbereiches bietet.

Vielfältige Chancen dürften sich langfristig auch für Produkte und Services von Software-Unternehmen ergeben, die die Technik für vernetzte Autos liefern - insbesondere, wenn in Zukunft Rechtssicherheit in Bezug auf autonome Fahrsysteme besteht.

