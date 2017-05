Mainz (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Am Samstag, 20. Mai 2017, 20.15 Uhr, meldet sich ZDF-Moderatorin Carmen Nebel live aus dem Velodrom Berlin. In "Willkommen bei Carmen Nebel" präsentiert sie Stars, Musik und Überraschungen.



Die beiden Königinnen des Schlagers, Helene Fischer und Andrea Berg, geben sich die Ehre und präsentieren ihren Fans mehrere Lieder. Bei diesem Gipfeltreffen darf ein weiterer Superstar nicht fehlen: Volks-Rock'n'Roller Andreas Gabalier. Der österreichische Ausnahmekünstler performt seinen Chart-Erfolg "Hulapalu". Ebenfalls angekündigt hat sich Weltstar Anna Netrebko. Die Sopranistin führt in Berlin, gemeinsam mit Ehemann Yusif Eyvazov, das Duett "Cantami" auf. Weitere Musik-Gäste in der Sendung sind Maite Kelly, Karel Gott, Vanessa Mai & Bastiaan Ragas ("Caught in the Act"), Thomas Anders, Michelle und DJ Ötzi.



Humorvoll, herzlich und schräg wird es, wenn Kult-Comedian Sascha Grammel mit seinen beiden Begleitern, Freiherr von Furchensumpf und Baby Josie, die Showbühne unsicher macht.



https://www.zdf.de/show/willkommen-bei-carmen-nebel



http://twitter.com/ZDFpresse



http://twitter.com/ZDF



http://facebook.com/ZDF



Ansprechpartner: Stefan Unglaube, Telefon: 06131 - 70-12186; Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.de



Fotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon: 06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/carmennebel.



OTS: ZDF newsroom: http://www.presseportal.de/nr/7840 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_7840.rss2



Pressekontakt: ZDF Presse und Information Telefon: +49-6131-70-12121