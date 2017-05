Berlin (ots) -



Mi 24.05.2017 | 22:04 | Kulturradio



Kulturradio vom rbb sendet am Mittwoch, 24. Mai 2017, um 22.04 Uhr das Feature "Benno Ohnesorg. Chronik einer Hinrichtung" von Margot Overath.



Bis heute gehört der 2. Juni 1967 zu den wichtigsten Daten der deutschen Nachkriegsgeschichte. An diesem Tag erschoss der Westberliner Polizist Karl-Heinz Kurras den Studenten Benno Ohnesorg. Die genauen Umstände, die zu Ohnesorgs Tod führten, wurden nie geklärt. Die Studentenbewegung erhielt rasenden Zuwachs - und radikalisierte sich. Systematische Vertuschung



Trotz erdrückender Beweislast wurde Kurras nie für seine Tat verurteilt. Ermittler fanden heraus, dass die Berliner Polizei Indizien für einen Mord systematisch vertuscht hatte. 2009 wurde Kurras als Stasi-Spion enttarnt. Das löste zwar neue staatsanwaltliche Ermittlungen aus, das Verfahren wurde jedoch nicht wieder aufgenommen.



Seit 15 Jahren beschäftigt sich die preisgekrönte Autorin Margot Overath mit dem Thema. Für ihr neues Feature sprach sie mit Zeitzeugen und beteiligten Polizeibeamten über die Tat und deren Folgen bis heute. Wie gelang es der Polizei, Kurras vor der Bestrafung zu schützen? Wie wurde die systematische Vertuschung organisiert, welche Rolle spielte die Justiz?



Auszeichnungen für Margot Overath



Für ihr Feature "Oury Jalloh. Die widersprüchlichen Wahrheiten eines Todesfalls" hat Margot Overath zahlreiche Preise erhalten, darunter den Civis-Ehrenpreis, den Deutschen Sozialpreis sowie den Axel-Eggebrecht-Preis 2016. Zusammen mit Klaus Gietinger ist Margot Overath auch die Autorin der rbb-Dokumentation "Wie starb Benno Ohnesorg?", zu sehen am 29. Mai 2017 nach den Tagesthemen im Ersten.



