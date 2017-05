Die ThyssenKrupp System Engineering GmbH, ein Tochterunternehmen von thyssenkrupp mit Schwerpunkt auf der Automobilzulieferindustrie, betreibt im Industriegebiet der Kreisstadt Limbach-Oberfrohna bei Chemnitz eine Niederlassung, die nun von Heinkel Modulbau, Blaubeuren, um ein neues Bürogebäude in Modulbauweise erweitert wurde.



Die Modul- und Containergebäude von Heinkel Modulbau sind dank industrieller Vorfertigung kurzfristig verfügbar und bezugsfertig. Die modern und hochwertig ausgestatteten Gebäude lassen sich problemlos in die jeweilige Bestandsumgebung integrieren. Im Falle des aktuellen Bauprojekts der ThyssenKrupp System Engineering GmbH in Limbach-Oberfrohna stand das 220 qm große Bürogebäude in nur 10 Wochen zur Verfügung.



Um die Arbeitsbedingungen am Standort Limbach-Oberfrohna zu optimieren, erweiterte die ThyssenKrupp System Engineering GmbH den Betrieb um neue Büros, einen Besprechungsraum sowie eine Teeküche. Das neue Bürogebäude ist mit strapazierfähiger Glasfasertapete sowie Fermacellplatten ausgestattet und bietet damit optimale Voraussetzungen für eine gute Arbeitsatmospähre. Die Außenfassade mit Alu-Sinuswelle fügt sich harmonisch in den Standort ein.



Projektdaten Bürogebäude ThyssenKrupp System Engineering GmbH Bürogebäude mit einer Gesamtfläche von 200 qm Bauzeit: 10 Wochen Außenfassade mit Alu-Sinuswelle Innenausstattung: Fermacellplatte, Glasfasertapete, PVC-Bodenbelag Klimaanlage und Warmwasserheizung Dämmung nach EnEV 2014/2



Weitere Informationen: Heinkel Modulbau GmbH Jochen Daur Helfensteinerstr. 28 89143 Blaubeuren Tel: 07344 - 173-13 E-Mail: j.daur@heinkel-modulbau.de Website: www.heinkel-modulbau.de



Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Projekt:Agentur Heimpel Braunsteffer GmbH Claudia Braunsteffer Magirusstraße 33 89077 Ulm Tel: 0731 - 96287-0 E-Mail: c.braunsteffer@projektagentur.de



Über die Heinkel Modulbau GmbH Die Heinkel Modulbau GmbH mit Sitz in Blaubeuren ging im Jahre 2000 aus dem 1945 gegründeten Familienunternehmen Heinkel Fahrzeugbau und der Firma Heinkel Medizinsysteme hervor. Das junge Unternehmen ist auf die Planung und Erstellung hochwertiger, mobiler Raumsysteme und Sondercontainer in modularer Bauweise für Büro und Verwaltung, Kindergärten und Schulen, Verkaufsbereiche, Technikausstattungen, Medizin und Labor, Pforten sowie Sanitär und Soziales spezialisiert. Neben Raumsystemen für Privatwirtschaft, Großindustrie und öffentliche Hand bietet Heinkel Modulbau auch spezielle Technik-Container für ganz besondere Anforderungen. Das Unternehmen zeichnet sich durch eine gleichbleibende Qualität und Präzision in der Fertigung aus und konnte sich dank der hochwertigen Container-Lösungen in dem kontinuierlich wachsenden Markt immer höhere Marktanteile sichern. Neben dem Kerngeschäft in Deutschland, Österreich und der Schweiz realisiert das Unternehmen auch vermehrt im anderssprachigen Ausland hochprofessionelle Lösungen für mobile Raumsysteme. Mit seinen 75 Mitarbeitern erwirtschaftete die Heinkel Modulbau GmbH im Jahr 2015 einen Umsatz von über 20 Millionen Euro. www.heinkel-modulbau.de



