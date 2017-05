US-Präsident Donald Trump hat die Weitergabe von Informationen an Russland verteidigt. Es sei sein "absolutes Recht", Informationen mit Russland zu teilen, teilte Trump am Dienstag über den Kurznachrichtendienst Twitter mit.

Als Präsident habe er Fakten teilen wollen, "die den Terrorismus und die Luftverkehrssicherheit betreffen". Er wolle, dass Russland seinen Kampf gegen den IS und Terrorismus im Allgemeinen intensiviere. Außerdem habe er aus "humanitären Gründen" gehandelt, so der US-Präsident. Ob es sich bei den Informationen, die Trump an Russland weitergegeben hat, um wie von der "Washington Post" berichtet streng geheime Informationen handelte, wird aus Trumps Tweets nicht klar.