Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

ZEW-Konjunkturerwartungen für Deutschland steigen weniger als erwartet

Die Konjunkturerwartungen von institutionellen Investoren und Finanzanalysten für Deutschland haben sich im Mai weniger deutlich als erwartet aufgehellt. Der vom Zentrum für europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) erhobene Erwartungsindex stieg auf 20,6 (Vormonat: 19,5) Punkte. Von Dow Jones Newswires befragte Analysten hatten einen Stand von 22,0 prognostiziert. Der Index der Lagebeurteilung erhöhte sich auf 83,9 (80,1) Punkte.

Britische Inflation auf höchstem Stand seit 2013

Die britische Inflationsrate ist im April auf den höchsten Stand seit mehr als drei Jahren gestiegen. Wie die Statistikbehörde berichtete, lagen die Verbraucherpreise um 2,7 Prozent höher als im Vorjahr. Das ist der höchste Wert seit September 2013. Ökonomen hatten mit dieser Steigerung gerechnet. Im März hatte die Rate 2,3 Prozent betragen. Im Monatsvergleich legten die Verbraucherpreise um 0,5 Prozent zu, leicht über den Erwartungen von Volkswirten.

Überschuss in der Eurozone-Handelsbilanz auf Rekordhoch

Die Überschuss in der Handelsbilanz der Eurozone ist im März auf den höchsten Stand seit Einführung des Euro im Jahr 1999 gestiegen. Wie die Statistikbehörde Eurostat berichtete, kletterte der Aktivsaldo auf 30,9 Milliarden Euro. Im März des Vorjahres hatte der Überschuss 28,2 Milliarden betragen.

EuGH stärkt nationale Parlamente bei EU-Handelsabkommen

Die Europäische Union kommt bei ambitionierten Handelsabkommen nicht an den Parlamenten ihrer Mitgliedstaaten vorbei. Insbesondere die oft umstrittenen Regelungen zur Beilegung von Streitigkeiten zwischen Investoren und einzelnen Staaten fallen in die "geteilte Zuständigkeit" zwischen EU und Mitgliedstaaten, wie der Europäische Gerichtshof (EuGH) in Luxemburg am Dienstag in einem Gutachten betonte. Es bezieht sich auf ein Handelsabkommen mit Singapur, könnte aber die Verhandlungen über die künftigen Handelsbeziehungen mit Großbritannien nach dem Brexit beeinflussen.

EuGH weist Klage der Landeskreditbank BaWü gegen direkte EZB-Aufsicht ab

Der Europäische Gerichtshof (EuGH) hat die Klage der Landeskreditbank Baden-Württemberg gegen eine direkte Beaufsichtigung durch die Europäische Zentralbank (EZB) abgewiesen. Er stellte klar, dass die von der Klägerin gewünschte Beaufsichtigung durch die deutschen Behörden lediglich die dezentrale Umsetzung der EZB-Aufsicht darstellt.

Banken fragen 0,3 Milliarden Euro mehr EZB-Liquidität nach

Die Nachfrage der Banken des Euroraums nach Liquidität der Europäischen Zentralbank (EZB) hat beim einwöchigen Hauptrefinanzierungsgeschäft leicht zugenommen. Wie die EZB mitteilte, wurden 14,0 nach 13,7 Milliarden Euro in der Vorwoche zum Festzinssatz von null Prozent zugeteilt. Die Gebote von 42 (Vorwoche: 37) Instituten wurden voll bedient. Die Banken des Euroraums besorgten sich damit rund 0,3 Milliarden Euro mehr Liquidität.

Schwedens Notenbank erwägt Änderung beim Inflationsziel

Die schwedische Notenbank erwägt Änderungen bei ihrem Inflationsziel. Bisher dient als Richtgröße der Verbraucherpreisindex (CPI). Künftig soll möglicherweise der Verbraucherpreisindex, kombiniert mit einem konstanten Zinssatz (CPIF), verwendet werden.

USA sind wahrer Gewinner der Opec-Förderkürzungen

Das überrascht: Womöglich könnten die USA wieder zum weltgrößten Ölproduzenten aufsteigen, nachdem sich die anderen Schlüsselförderländer auf einen Beibehalt von Ausstoßkürzungen geeinigt haben. Die ultimativen Trittbrettfahrer sind die wendigen US-Schieferölförderer. Es wird jetzt dermaßen viel Kapital in den USA investiert, dass dieses Land bereits 2018 wieder vor Russland und Saudi-Arabien das meiste Öl fördern könnte.

IEA skeptisch über Wirkung der längeren Förderbremse

Die Internationale Energie-Agentur (IEA) hat sich skeptisch gegenüber der geplanten Verlängerung der Förderbremse durch bedeutende Ölländer geäußert. Selbst wenn die im vergangenen Jahr vereinbarten Förderkürzungen verlängert würden, dürften sie nicht ausreichend sein, um die globalen Lagervorräte auf den erforderlichen Fünfjahresdurchschnitt zu senken, erklärte die IEA in ihrem Monatsbericht.

Hohe Kosten lassen Deutsche an Energiewende zweifeln

Den Deutschen bereitet die Umsetzung des Jahrhundertprojekts Energiewende Bauchschmerzen. Laut einer repräsentativen Umfrage des Forsa Instituts, in die Dow Jones Newswires Einblick hatte, glauben 69 Prozent, dass die Energiewende nicht ohne Schwierigkeiten ablaufen wird. In Auftrag gegeben hat die Untersuchung der Energieversorger Innogy, die grüne Tochter des RWE-Konzerns. Nur 28 Prozent erwarten demnach, dass die zukünftige Versorgung aus erneuerbaren Energien reibungslos klappen wird.

Abstimmung über Bund-Länder-Finanzen verzögert sich

Die für Freitag geplante Abstimmung des Bundestages über die Neuregelung der Bund-Länder-Finanzbeziehungen verschiebt sich. Es gebe noch erheblichen Beratungsbedarf, begründeten Vertreter von Union und SPD am Dienstag in Berlin die Verzögerung. CSU-Landesgruppenchefin Gerda Hasselfeldt zeigte sich zuversichtlich, dass die Neuregelung in der nächsten Sitzungswoche verabschiedet werden kann. Sie beginnt am 29. Mai.

Gabriel schlägt neuen Anlauf in transatlantischen Beziehungen vor

Kurz vor seiner USA-Reise hat Bundesaußenminister Sigmar Gabriel (SPD) zu einem neuen Anlauf in den transatlantischen Beziehungen aufgerufen. "Wir sollten alles tun, um unsere Partnerschaft zu erneuern und mit neuer Kraft zu vertiefen", sagte Gabriel den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Europa und Amerika befänden sich wie vor 70 Jahren in einer "entscheidenden Periode" für ihre Beziehungen.

Bundestag verhindert möglichen Alterspräsidenten der AfD

Die Alternative für Deutschland (AfD) kann sich im Falle eines Einzugs in den Bundestag keine Hoffnungen mehr darauf machen, den Alterspräsidenten zu stellen. Der zuständige Ausschuss habe eine entsprechende Änderung der Geschäftsordnung des Bundestages beschlossen, erklärte der parlamentarische Geschäftsführer der CSU-Landesgruppe, Max Straubinger, am Dienstag in Berlin.

Bund darf PC-Nutzerdaten nur eingeschränkt speichern

Der Bund darf bei seinen Internetseiten die persönlichen Zugangsdaten der Nutzer nur eingeschränkt speichern. Wie am Dienstag der Bundesgerichtshof (BGH) in Karlsruhe entschied, ist dies nur zulässig, um konkreten Gefahren begegnen zu können und insbesondere Hackerangriffe auch strafrechtlich verfolgen zu können.

Neue Regierung in Frankreich mit Spannung erwartet

Mit Spannung wird in Frankreich die Vorstellung der neuen Regierung erwartet. Der sozialliberale Staatschef Emmanuel Macron dürfte Minister aus einem breiten Parteienspektrum ernennen: Dem Kabinett, das am späten Dienstagnachmittag vorgestellt werden soll, werden voraussichtlich Politiker von Macrons Bewegung "La République en Marche", der verbündeten Zentrumspartei MoDem, den Konservativen und den Sozialisten angehören. Der neue Staatschef könnte auch Vertreter der Zivilgesellschaft zu Ministern machen.

Bulgarin Gabriel soll neue Digitalkommissarin in Brüssel werden

Die Bulgarin Mariya Gabriel soll neue EU-Kommissarin für Digitale Wirtschaft und Gesellschaft werden. Kommissionschef Jean-Claude Juncker schlug die 37-Jährige Europaabgeordnete am Dienstag nach einem Treffen in Straßburg für dieses Ressort vor, wie die Behörde mitteilte. In den kommenden Wochen muss die Konservative sich noch einer Anhörung im Europaparlament stellen.

Ukraine sperrt russische Internetdienste

Die Ukraine hat am Dienstag den Zugang zu mehreren russischen Internetdiensten gesperrt. Betroffen sind beliebte soziale Netzwerke und eine Suchmaschine, wie aus einem Dekret von Präsident Petro Poroschenko hervorgeht, das auf der Internetseite der ukrainischen Präsidentschaft veröffentlicht wurde.

Südkoreanische Experten warnen vor Hackerangriffen aus Nordkorea

Nach der weltweiten Cyberattacke und Mutmaßungen, wonach Nordkorea dafür verantwortlich sein könnte, haben südkoreanische Experten vor weiteren derartigen Angriffen gewarnt. Weitere Hackerangriffe durch Nordkorea seien möglich, insbesondere angesichts der Tatsache, dass Pjöngjang im Gegensatz zu Raketen- oder Atomtests eine Beteiligung zurückweisen und nicht belangt werden könne, sagte der Chef der südkoreanischen Internetsicherheitsfirma Hauri, Simon Choi, der Nachrichtenagentur AFP.

Philippinischer Präsident geht im Inselstreit weiter auf China zu

Im Streit um Inseln im Südchinesischen Meer ist der philippinische Präsident Rodrigo Duterte weiter auf China zugegangen. Er könne sich vorstellen, die Bodenschätze in dem Gebiet zusammen mit China und Vietnam abzubauen, sagte Duterte. Ein Abkommen zur gemeinsamen Nutzung der Bodenschätze müsse aber "fair und ausgeglichen" sein. Malaysia und Brunei, die ebenfalls Ansprüche stellen, erwähnte Duterte nicht.

Italien/BIP 1Q 1. Veröff. +0,2% gg Vq, +0,8% gg Vj

Italien/BIP 1Q PROGNOSE: +0,2% gg Vq, +0,8% gg Vj

Niederlande BIP 1Q +0,4% gg Vorquartal - CBS

Niederlande BIP 1Q +3,4% gg Vorjahr - CBS

DJG/DJN/AFP/apo

(END) Dow Jones Newswires

May 16, 2017 07:30 ET (11:30 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.