Die Commerzbank hat die Einstufung für Stada nach einem Bericht über eine möglicherweise Gegenofferte von Advent und Shanghai Pharma auf "Hold" mit einem Kursziel von 66 Euro belassen. Analyst Daniel Wendorff bezeichnete in einer Studie vom Dienstag einen solchen Schritt als unwahrscheinlich. Ein Angebot in der in dem Bericht genannten Höhe würde sich vermutlich nur lohnen, wenn die Kosten bei dem Arzneihersteller deutlich reduziert oder Unternehmensteile veräußert würden und sich Shanghai Pharma dabei die für sie interessanten Teile herauspicken würde, schätzte der Experte. Einen solchen Schritt würden aber vermutlich weder das Stada-Management noch der Aufsichtsrat des Konzerns unterstützen./la/mis

