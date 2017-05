Berlin (ots) - Am Pfingstwochenende feiert Berlin zum 22. Mal mit seinen Gästen den multikulturellen Karneval der Kulturen. Radioeins vom Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb), das rbb Fernsehen, das Nachrichtenportal rbb|24 sowie das weltoffene Radioprogramm COSMO begleiten den größten und buntesten Straßenumzug der Stadt. Auf den Webseiten radioeins.de, rbb-fernsehen.de und rbb24.de streamt der rbb das urbane Straßenfestival und porträtiert alle teilnehmenden Gruppen.



Am Pfingstsamstag (3. Juni 2017, 18.30 Uhr bis 19.00 Uhr) begleiten die Filmautorinnen Annette Koziel und Julia Oelkers in ihrer aktuellen Reportage "Die rbb Reporter - Berlin tanzt Samba" die Organisatorinnen des Karnevals und Akteure aus aller Welt bei ihren Vorbereitungen für den großen Umzug.



Das Radioprogramm COSMO präsentiert am 3. Juni von 20.00 bis 01.00 Uhr im Magazin "Selektor" exklusive DJ-Mixe und Updates zu den zahlreichen Karnevalspartys in der Stadt. Am 4. Juni liefert COSMO von 06.00 bis 20.00 Uhr den Soundtrack zum Straßenumzug.



Radioeins vom rbb sendet am Pfingstsonntag (4. Juni, 12.00 bis 16.00 Uhr) vier Stunden "Live vom Karneval: Radioeins 'in Farbe'", Sonja Koppitz moderiert die musikalische Weltreise und spricht mit interessanten Studiogästen.



Am Pfingstsonntag (4. Juni, 14.00 bis 19.00 Uhr) bietet radioeins.de den Umzug auch im Livestream an. Marwa Eldessouky und Marco Seiffert berichten fünf Stunden lang direkt von der Umzugsstrecke am Südstern - auch zu sehen auf den Internetseiten rbb-fernsehen.de sowie rbb24.de.



Parallel zum Livestream bzw. kurz danach produziert der rbb Videoclips mit allen Gruppen des Karnevalszuges sowie mit den schönsten Bildern des Tages. Sie sind auf der Webseite rbb-fernsehen.de und später in der rbb Mediathek zu sehen.



Mit aktuellen Berichten, Videos und Bildergalerien begleitet rbb|24, das multimediale Nachrichtenportal für Berlin und Brandenburg, den Karneval der Kulturen auf seiner Seite, in der App sowie auf Facebook und Twitter.



Off air gibt's am Pfingstsonntag nachmittags "Planet Fruit on the Beach": Ab 15.00 Uhr legt Radioeins-DJ Johannes Paetzold am Strand vom Yaam auf.



Ausführliche Informationen finden Sie im rbb Presseservice: rbb-online.de/presse.



