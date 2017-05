FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro hat am Dienstag an seine Gewinne der vergangenen Tage angeknüpft und ist auf den höchsten Stand seit einem halben Jahr gestiegen. Gegen Mittag kostete die Gemeinschaftswährung bis zu 1,1066 US-Dollar und damit so viel wie letztmalig im November 2016. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Montagnachmittag auf 1,0972 Dollar festgesetzt.

Seit vergangenen Freitag hat der Euro um fast zwei Cent aufgewertet. Beobachter nennen dafür sowohl Gründe diesseits wie jenseits des Atlantiks. In Europa scheinen sich Stimmung und Wirtschaftslage stetig zu verbessern. Am Dienstag stiegen die ZEW-Konjunkturerwartungen für Deutschland wie auch für die Eurozone auf den höchsten Stand seit Mitte 2015. Zudem bestätigte das Statistikamt Eurostat einen robusten Jahresauftakt für die 19 Euroländer.

Aus den USA kommt dagegen Sperrfeuer für den amerikanischen Dollar. Analysten nennen zum einen zunehmend schwache Konjunkturdaten, die auf dem wirtschaftlichen Ausblick für die USA und damit dem Dollar lasten. Hinzu kommen politische Unwägbarkeiten. "Kein Tag ohne neue Nachrichten, die daran zweifeln lassen, dass sich die US-Regierung noch hinreichend auf ihre Regierungsgeschäfte konzentrieren kann", kommentierte Devisenexpertin Esther Reichelt von der Commerzbank. So gab es jüngst Medienberichte, wonach US-Präsident Donald Trump gegenüber dem russischen Außenminister Sergei Lawrow Geheimdienstinformationen preisgegeben habe./bgf/jsl/fbr

ISIN EU0009652759

