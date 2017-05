Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Salzgitter AG nach endgültigen Zahlen zum ersten Quartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 34 Euro belassen. Der Stahlhersteller sei robust in das neue Jahr gestartet, schrieb Analyst Seth Rosenfeld in einer Studie vom Dienstag. Dabei steche der Gewinnanstieg in der Bandstahl-Sparte positiv hervor. Derweil belasteten Überkapazitäten immer noch das Geschäft mit Grobblech und Profilstahl./la/fbr

ISIN: DE0006202005