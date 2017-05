EURid, das Register für .eu- und .??-Domains, heißt neben dem Tschechischen Schiedsgerichtshof (CAC) das WIPO Arbitration and Mediation Center (WIPO Center) als Anbieter von EURids Alternativem Streitbeilegungsverfahren (ADR) willkommen

Das ADR-Verfahren für die Inhaber eines Markenrechts, Handelsnamens, Unternehmensnamens oder sonstiger Rechte bei Streitigkeiten bezüglich spekulativer oder missbräuchlicher Registrierungen von .eu und .??-Domains erweitert seine Antragsoptionen dank der Anerkennung des WIPO Arbitration and Mediation Center als ADR-Anbieter ab dem 1. Juni 2017.

"Wir sind sehr glücklich darüber, wie das ADR-Verfahren seit seiner Einsetzung im Jahr 2005 funktioniert und sich entwickelt hat. Und während der Tschechische Schiedsgerichtshof (CAC) bei der Bearbeitung zahlreicher Fälle, die seit damals bis heute eingereicht wurden, Hervorragendes geleistet hat, freuen wir uns nun, dem Nutzer mit der Hinzunahme des WIPO Centers als ADR-Anbieter noch mehr Auswahl zu bieten ", kommentierte Geo Van Langenhove, EURids Legal Manager.

Das WIPO Center wird Fälle in allen 24 offiziellen EU-Sprachen unterstützen. Die WIPO ist eine der bekanntesten Organisationen für IP-Services, Politik, Information und Kooperation und handelt weltweit führend durch die Bereitstellung von Dienstleistungen zur Schlichtung von Streitigkeiten über Domeinamen im Rahmen der von der WIPO konzipierten Richtlinie UDRP. "Die Aufnahme des WIPO Center als ADR-Anbieter bietet den Rechtsinhabern über das schon effiziente ADR-Verfahren hinaus noch mehr Annehmlichkeiten", ergänzte Geo Van Langenhove. Mit dem WIPO Center können Streitigkeiten per E-Mail abgehandelt und geklärt werden, was das Verfahren noch einfacher durchführbar macht.

"Das WIPO Center freut sich sehr, Schlichtungsverfahren bei Streitigkeiten zu eu- und .??-Registrierungen von Domainnamen anbieten zu können", so Brian Beckham, Vorsitzender der WIPO Center's Internet Dispute Resolution Section. "Zusätzlich zu allen generischen Top Level Domains (gTLDs) und neuen gTLDs bietet das WIPO Center Schlichtungsservices für 74 länderspezifische Top Level Domains unter dem WIPO ccTLD Programm, inklusive einer Reihe europäischer nationaler Register. Wir freuen uns, diese anerkannten Erfahrungen für EURid einsetzen zu dürfen", fügte Beckham hinzu.

Über das WIPO Arbitration and Mediation Center

Das WIPO Arbitration and Mediation Center ist weltweit führend in der Bereitstellung von Services zur Schlichtung von Streitigkeiten um Domainnamen im Rahmen der von der WIPO konzipierten Richtlinie UDRP. Seit 1999 wickelte das WIPO Center über 37 000 Domainstreitigkeiten nach UDRP und verwandten Grundsätzen ab, was mehr als 68 000 Domainnamen betrifft. Neben Schlichtungsverfahren stellt das WIPO Center auch online Ressourcen frei zur Verfügung, inklusive des häufig zitierten "WIPO Jurisprudential Overview of WIPO Panel Views on Selected UDRP Questions" und einem durchsuchbaren Rechtsindex zu WIPO UDRP-Entscheidungen. Weitere Informationen unter: www.wipo.int/amc.

Über EURid

EURid ist in Folge eines Ausschreibungsverfahrens und der Beauftragung durch die Europäische Kommission die Non-Profit- Organisation, die die .eu und .?? Top-Level Domains verwaltet. EURid arbeitet mit ca. 700 akkreditierten Registraren und bietet Unterstützung in den 24 offiziellen EU-Sprachen. Als Teil seines fortlaufenden Engagements für Datenschutz ist EURid seit 2013 nach dem ISO27001 Sicherheitsstandard zertifiziert. EURid ist außerdem nach dem EU Eco-Management and Audit Scheme (EMAS) registriert, was seinen Einsatz für den Umweltschutz ausdrückt. EURid hat seinen Hauptsitz in Brüssel (Belgien) und regionale Niederlassungen in Pisa (Italien), Prag (Tschechische Republik) und Stockholm (Schweden). Im Rahmen des ADR-Verfahrens wurden bisher mehr als 800 Fälle angenommen und erfolgreich bearbeitet. Weitere Informationen unter: www.eurid.eu.

