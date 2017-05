Das Analysehaus Warburg Research hat Stada nach dem jüngsten Kursanstieg von "Hold" auf "Sell" abgestuft, das Kursziel aber von 65,28 auf 66,00 Euro angehoben. Er würde nicht zu viel Hoffnung auf Berichte setzen, denen zufolge der Finanzinvestor Advent und die Firma Shanghai Pharmaceuticals eine Gegenofferte für Stada erwägten, schrieb Analyst Ulrich Huwald in einer Studie vom Dienstag. Daran ändere auch nichts, dass strategische Investoren wie Shanghai Pharma beim Preis mehr Spielraum hätten als Beteiligungsgesellschaften. Wenn Anleger auf eine höhere Offerte als die aktuelle von Bain und Cinven warteten, könnte die Annahmeschwelle ihres Angebotes verfehlt werden, was ein Risiko sei. Stada-Aktionäre wären daher auf der sicheren Seite, wenn sie ihre Papiere auf dem aktuellen Kursniveau am Markt verkaufen würden./mis/fbr

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichen Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

AFA0048 2017-05-16/14:10

ISIN: DE0007251803