BERLIN (dpa-AFX) - Die Absage an das 2020er Ziel für Elektroautos von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) kommt bei den zuständigen SPD-Ministerinnen nicht gut an. E-Mobilität sei für Industrie und Umwelt in Deutschland "von herausragender Bedeutung", sagten Wirtschaftsministerin Brigitte Zypries und Umweltministerin Barbara Hendricks der Deutschen Presse-Agentur. "Unsere ambitionierten Ziele für die Elektromobilität in Deutschland sollten wir deshalb nicht einfach aufgegeben, sondern lieber überlegen, wie wir Deutschland zum Leitmarkt und Leitanbieter für Elektromobilität machen." Sonst seien sowohl der Auto-Standort Deutschland als auch Umweltziele in Gefahr.

Die Bundesregierung hatte angestrebt, bis 2020 eine Million Elektroautos auf deutsche Straßen zu bringen. Merkel hatte am Montag auf einem Arbeitnehmerkongresses der Unionsfraktion gesagt: "So wie es im Augenblick aussieht, werden wir dieses Ziel nicht erreichen."/ted/tb/DP/stb

ISIN DE0005190003 DE0007100000 DE0007664039

AXC0175 2017-05-16/14:19