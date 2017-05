Frankfurt am Main - Der Euro hat am Dienstag an seine Gewinne der vergangenen Tage angeknüpft und ist zum Dollar auf den höchsten Stand seit einem halben Jahr gestiegen. Gegen Mittag kostete die Gemeinschaftswährung bis zu 1,1066 US-Dollar und damit so viel wie letztmalig im November 2016. Zuletzt wurden 1,1056 USD bezahlt.

Auch zum Franken machte der Euro weiter leicht an Boden gut. Mit 1,0953 nach 1,0942 CHF am Morgen näherte sich die Gemeinschaftswährung weiter der Marke von 1,10. Der Dollar gab derweil auch gegen den Franken nach und kostet noch 0,9907 nach 0,9952 CHF im frühen Handel. Laut der SGKB darf sich die Nationalbank nach der Wahl von Emmanuel Macron zum ...

