BERLIN (dpa-AFX) - Lebensmittel aus Deutschland sind im Ausland ungebrochen beliebt. Die deutsche Lebensmittelindustrie erwirtschaftete im vergangenen Jahr mit Exporten einen Rekordwert von 56,7 Milliarden Euro, zwei Milliarden mehr als im Jahr zuvor, teilte der Branchenverband BVE am Dienstag in Berlin mit. Das Auslandsgeschäft habe damit ein Drittel zum gesamten Branchenumsatz von 171,3 Milliarden Euro beigetragen. Besonders beliebt waren Fleischprodukte und Süßes, die gemeinsam ein Drittel der Exporte ausmachen. Rund 80 Prozent der Waren gingen in EU-Länder, allen voran in die Niederlande und nach Frankreich.

Der Umsatz im Inland wuchs nach einem Rückgang im Vorjahr um 0,7 Prozent - also angesichts einer Inflationsrate von 0,5 Prozent real kaum. Im Schnitt gaben deutsche Verbraucher ein Zehntel ihres verfügbaren Einkommens für Lebensmittel und Getränke aus, deutlich weniger als im EU-Schnitt./cpe/DP/stb

