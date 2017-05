Bislang versuchte das Weiße Haus, den Bericht über Trumps neueste Fehlleistung als Falschmeldung darzustellen. Nun verteidigt sich der Präsident. Gleichzeitig dementiert Russland, Geheimnisse verraten bekommen zu haben.

US-Präsident Donald Trump hat die Weitergabe von Geheimdienstinformationen an Russland verteidigt. Er schrieb auf Twitter: "Als Präsident wollte ich mit Russland (in einem öffentlich angekündigten Treffen im Weißen Haus) Fakten in Bezug auf Terrorismus und Luftverkehrssicherheit teilen, wozu ich absolut das Recht habe. [Ich habe] humanitäre Gründe und will außerdem, dass Russland seinen Kampf gegen den IS und Terrorismus verstärkt."

Am Vorabend hatte Trump seinen Sicherheitsberater H.R. McMaster noch ein Statement abgeben ...

