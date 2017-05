Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Vodafone nach der Vorlage von Geschäftsjahreszahlen auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 255 Pence belassen. Analyst Dhananjay Mirchandani sprach in einer Studie vom Dienstag von soliden, aber unspektakulären Resultaten. Er hob aber einen vielversprechenden Ausblick hervor und verwies dabei auf die Zielspanne beim operativen Ergebnis (Ebitda) sowie den für das laufende Geschäftsjahr in Aussicht gestellten Zufluss an freien Barmitteln./tih/la

AFA0050 2017-05-16/14:43

ISIN: GB00BH4HKS39