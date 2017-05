PARIS (dpa-AFX) - Die neue französische Regierung wird erst am Mittwochnachmittag und damit einen Tag später als ursprünglich geplant bekanntgegeben. Präsident Emmanuel Macron habe gewollt, dass zunächst die Finanzsituation der künftigen Minister überprüft werde, teilte der Élyséepalast am Dienstag mit. Der sozialliberale Staatschef hatte am Montag bereits den Konservativen Edouard Philippe (46) zum Premierminister gemacht. Laut Verfassung ernennt der Staatschef die Regierungsmitglieder auf Vorschlag des Premiers.

Macron hatte am Sonntag als jüngster französischer Präsident aller Zeiten sein Amt angetreten. Es wird erwartet, dass der 39-Jährige eine Regierung aus Politikern verschiedener Lager bildet./sku/DP/stb

AXC0190 2017-05-16/14:45