Von Herbert Rude

FRANKFURT (Dow Jones)--Die internationalen Fondsmanager werden optimistischer, wie die neue Umfrage von Bank of America-Merrill Lynch (BoA-ML) in der Branche zeigt. 34 Prozent glauben nun an ein so genanntes Goldilock-Szenario aus hohem Wachstum bei niedriger Inflation. Die Gewinnerwartungen liegen auf Dreijahreshoch. Netto 56 Prozent der Befragten rechnen über die kommenden zwölf Monate mit steigenden Gewinnen.

Merrill Lynch glaubt dagegen weiterhin an das Ikarus-Szenario, also an einen tiefen Fall nach starkem Höhenflug. Trotzdem ist es für die Experten zu früh, aus konträren Gründen bereits ein Top an den Märkten auszurufen. Dazu sei die Cash-Quote zu hoch: Sie liegt nach wie vor bei durchschnittlichen 4,9 Prozent und damit immer noch erheblich über der Schwelle von 3,5 Prozent, deren Bruch nach unten laut Merrill Lynch ein Verkaufssignal darstellte.

Eurozone stark übergewichtet - Nasdaq "most crowded trade"

Die bevorzugte Anlageregion bleibt die Eurozone. Nun sind 59 Prozent der Befragten in der Eurozone übergewichtet nach 48 Prozent im April. Das ist die drittgrößte jemals gesehene Übergewichtung. Netto 20 sehen die Eurozone aber auch weiterhin als unterbewertet an. Schwellenländer-Aktien halten sogar netto 44 Prozent für unterbewertet. US-Aktien werden dagegen von netto 82 Prozent der Befragten als die am stärksten überbewertete Anlageklasse eingeschätzt.

Gewechselt hat nun erstmals seit langem die Einschätzung zum "most crowded trade". War dieser über lange Phasen der Dollar, ist es nun die Nasdaq. Den Euro halten allerdings trotzdem netto 32 Prozent der Fondsmanager für unterbewertet, so viele wie seit September 2002 nicht mehr.

Auch der größte so genannte Tail Risk hat sich geändert: Nun sehen die Fondsmanager in einem chinesischen Credit-Tigtening das stärkste, wenn auch unwahrscheinliche Risiko, bisher war es über weite Strecken der Zerfall der Eurozone gewesen.

May 16, 2017 08:16 ET (12:16 GMT)

