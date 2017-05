Baden-Dättwil (ots) -



- Hinweis: Bildmaterial steht zum kostenlosen Download bereit

unter: http://www.presseportal.ch/de/nr/100007496 -



Nach neun Jahren an der Spitze des Schweizer Dessous- und

Bademodenanbieters Beldona AG wird Sabina Furler (53) das Unternehmen

verlassen, um sich nach einer Auszeit einer neuen beruflichen

Herausforderung zu widmen. Sabina Furler wird Beldona noch bis Ende

Juni als Chief Executive Officer vorstehen und per 1. Juli 2017 die

Unternehmensleitung an Gregor A. Hüni (41) übergeben, der bei Beldona

aktuell den Vertrieb verantwortet.



Sabina Furler stieg 2008 bei Beldona als CEO ein. Seit ihrem

Eintritt hat sie die Marke Beldona umfassend repositioniert und die

Firma zügig in ein modernes, prosperierendes Unternehmen umgebaut.

Mit 70 Filialen in der ganzen Schweiz und dem Online Store ist

Beldona heute der unangefochtene Marktführer im Schweizer

Detail-Fachhandel für Dessous und Bademode. Dabei verfolgt Beldona

eine konsequente Multi-Channel-Strategie.



Gregor A. Hüni, seit 2016 bei Beldona Leiter Vertrieb & Business

Development, startete seine Karriere nach Abschluss eines

Betriebswirtschaftsstudiums an der Universität St. Gallen als

Unternehmensberater bei Helbling Management Consulting. Anschliessend

hatte er verschiedene Positionen im internationalen Vertrieb in der

Uhrenindustrie inne (IWC Schaffhausen, Carl F. Bucherer). Vor seinem

Eintritt bei Beldona führte er die Leuenberger Medizin Technik AG als

Partner und CEO.



Die Beldona AG gehört seit September 2010 zur Triumph Holding AG.

Beldona-VRP Markus Spiesshofer: «Wir bedauern sehr, dass Sabina

Furler Beldona verlassen wird, zumal wir mit ihr eine hoch

professionelle Führungspersönlichkeit verlieren. Sabina Furler hat

die Firma in all den Jahren mit strategischem Weitblick geführt und

den Unternehmenserfolg massgeblich beeinflusst. Wir danken ihr von

Herzen für die grossartige Arbeit. Gleichzeitig freuen wir uns sehr,

dass wir mit Gregor A. Hüni diese wichtige Position intern besetzen

können.»



Die Beldona AG (Baden-Dättwil) gehört seit 2010 zur Triumph

Holding AG (Bad Zurzach). Mit 70 Filialen und 370 Mitarbeitenden ist

Beldona der unangefochtene Marktführer im Schweizer Detail-Fachhandel

für Dessous und Bademode. Die Eigenmarke Beldona wird von erfahrenen

Beldona-Designerinnen am aargauischen Hauptsitz entworfen und mit

viel Liebe zum Detail entwickelt. Das sorgfältig zusammengestellte

Sortiment an verführerischer Lingerie, trendiger Bademode, cooler

Loungewear sowie bequemer Tag- und Nachtwäsche lässt keine Wünsche

offen. Bestens ausgebildete Beldona-Beraterinnen geben jederzeit

wertvolle Tipps. Zudem inspiriert der eigene Online-Shop beldona.com

mit schönen Bildern und zahlreichen nützlichen Features.



Originaltext: Beldona

Digitale Medienmappe: http://www.presseportal.ch/de/nr/100007496

Medienmappe via RSS: http://www.presseportal.ch/de/rss/pm_100007496.rss2



Kontakt:

Janet Saitta

Assistentin Geschäftsleitung

Tel.: +41 56 483 21 21

janet.saitta@beldona.ch

beldona.com