Rengsdorf (ots) - Fünf Tage durch das westliche Mittelmeer kreuzen und dabei internationale Show-Größen wie Chris de Burgh, Manfred Mann's Earth Band und die Hermes House Band live erleben: Nach der komplett ausgebuchten Premierenfahrt durch Nord- und Ostsee im vergangenen Herbst setzt die Kreuzfahrt-Initiative (KI) die erfolgreiche Zusammenarbeit mit TUI Cruises fort und legt Stars del Mar 2018 auf. Tickets für den besonderen Event auf hoher See sind ab sofort buchbar. Dabei steht Stars del Mar nicht nur für Top-Shows am Abend, sondern für beste Unterhaltung rund um die Uhr. Für die Moderation konnte erneut "Gute-Laune-Garant" Ross Antony gewonnen werden, sein Partner Paul Reeves sorgt wieder für Gänsehautmomente beim Auslaufen aus den jeweiligen Häfen. Und Let's Dance-Liebling Motsi Mabuse kümmert sich um den richtigen Hüftschwung bei tanzbegeisterten Gästen. Eine große Party zur Eröffnung der Fußball-Weltmeisterschaft ist ebenso Programm wie Public Viewing an Bord.



Die fünftägige Kreuzfahrt vom 13. bis 17. Juni 2018 ab/bis Hafen Palma de Mallorca mit Stopps in Marseille und Barcelona kostet mit Premium Alles Inklusive und Programm laut Ausschreibung in der Innenkabine bei Doppelbelegung ab 949 Euro pro Person, in der Außenkabine ab 1.049 Euro pro Person, in der Balkonkabine ab 1.149 Euro pro Person, in der Juniorsuite ab 1.699 Euro pro Person. Buchung und weitere Infos unter www.stars-del-mar.de und www.kreuzfahrt-initiative.de



+++ Die Kreuzfahrt Initiative e.V. ist eine Interessengemeinschaft des Reisevertriebs, die sich als Kommunikator zwischen den stark Kreuzfahrt orientierten Mitgliedern und den Veranstaltern und Reedereien versteht. Die Förderung eines fairen Miteinanders, die Interessenvertretung der Mitglieder und die Entwicklung von wettbewerbskonformen Angeboten und Sonderreisen stehen im Vordergrund der Arbeit des Vereins. +++



OTS: Kreuzfahrt Initiative e.V. newsroom: http://www.presseportal.de/nr/126608 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_126608.rss2



Pressekontakt: Nina Meyer Telefon: +49 (0) 26 34/960 20 50 E-Mail: presse@stars-del-mar.de