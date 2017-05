Berlin (ots) - Wie halten es die Bundesbürger mit Ernährung, Bewegung und Rauchen? Welche Rolle spielen die wohnortnahen Apotheken in der Prävention? Im Auftrag der ABDA - Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände hat das infas Institut für angewandte Sozialwissenschaft im April/Mai 2017 rund 3.400 Menschen ab 16 Jahren befragt. Anlass für die Umfrage ist der 'Tag der Apotheke' am 7. Juni. Die bundesweiten Ergebnisse lassen repräsentative Rückschlüsse auf das Präventionsverhalten in den Bundesländern zu. Zusätzlich vergleichen wir die aktuelle Umfrage mit Ergebnissen aus dem Jahr 2008. Wir möchten Ihnen die Ergebnisse gerne bei einer Pressekonferenz vorstellen:



Pressekonferenz Was tun die Deutschen für die Prävention? Dienstag, 6. Juni 2017, 10:30 Uhr Tagungszentrum im Haus der Bundespressekonferenz Schiffbauerdamm 40, 10117 Berlin



Ihr Gesprächspartner ist Friedemann Schmidt, Präsident der ABDA - Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände e.V.



Wir freuen uns über Ihre Teilnahme. Bitte akkreditieren Sie sich bis 1. Juni 2017 per E-Mail unter presse@abda.de. Alle Presseunterlagen werden wir nach der Veranstaltung unter www.abda.de veröffentlichen.



