Ob Disney oder Netflix: Filmstudios werden immer wieder Opfer von Cyber-Attacken. Die Hacker haben es dabei auf unveröffentlichte Filme oder Serien abgesehen. Jetzt trifft es offenbar den "Fluch der Karibik".

Walt Disney ist Ziel eines Erpressungsversuchs von Hackern. Wie Disney-Chef Bob Iger am Montag vor Beschäftigten des konzerneigenen Senders ABC erklärte, haben die Angreifer Zugriff auf einen nicht genannten neuen Film von Disney und verlangen Lösegeld.

Nach US-Medienberichten handelt es sich dabei um den fünften Teil der Reihe "Fluch der Karibik". Der Abenteuerfilm mit Johnny Depp und Orlando Bloom in den Hauptrollen unter dem Titel "Pirates of the Caribbean: Salazars Rache" startet in der kommenden Woche in den Kinos.

Die Erpresser verlangten laut Iger eine hohe Summe in der Cyberwährung Bitcoin, ansonsten werde man den Film online stellen. Disney weigere sich aber zu zahlen. Ein Sprecher ...

