Der Goldpreis scheint sich zu stabilisieren. In den vergangenen Tagen konnten Goldanleger zumindest wieder ein wenig durchatmen. "Würde das Chartbild so bleiben, dann hätte man im laufenden Jahr deutlich ansteigende Tiefs bei Gold", sagt Markus Bußler. Doch der nächste Widerstand wartet in Form der 200-Tage-Linie.

