NEW YORK, NY, USA -- (Marketwired) -- 05/16/17 -- James Simons, Gründer und Vorsitzender von Renaissance Technologies, belegt die Spitzenposition in der 16. Ausgabe der Rich List, das jährlich erscheinende Ranking der bestverdienenden Hedgefonds-Manager der Welt von Institutional Investor's Alpha.

Simons ist eine von nur zwei Personen, die 2016 mehr als eine Milliarde Dollar verdient haben, und führt das Ranking für das Jahr 2016 mit einem Verdienst in Höhe von 1,6 Milliarden US-Dollar an. Er ist zudem die einzige Person, die sich in jedem der 16 Jahre, in denen die Rich List herausgegeben wurde, qualifiziert hat. Ray Dalio, Gründer von Bridgewater Associates, das mit einem Hedgefonds-Vermögen von 122 Milliarden US-Dollar größte Hedgefonds-Firma der Welt, hat 2016 1,4 Milliarden US-Dollar verdient und wird seit 14 Jahren in der Rich List genannt.

Quantitative Firmen, die computergenerierte Anlagestrategien einsetzen, sind auch weiterhin die großen Gewinner. Die vier Spitzenverdiener im Jahr 2016 stammen aus quantitativ ausgerichteten Firmen, darunter die Gründer von Two Sigma John Overdeck und David Siegel, die sich mit je 750 Millionen US-Dollar den dritten Platz teilen.

Vervollständigt wird die Gruppe der Spitzenverdiener durch David Tepper von Appaloosa Management, der 2016 700 Millionen US-Dollar verdient hat.

Zur Berechnung des Einkommens eines Managers berücksichtigt Alpha die Kapitalgewinne der einzelnen Personen aus ihren Fonds sowie ihren Anteil an den Gebühren. Viele der größten Firmen generieren immer noch hohe Einnahmen aus Gebühren, die ihre Kosten bei Weitem übertreffen, sodass sich manche Manager für die Rich List qualifizieren können. Für die Rich List kommen nur Einzelpersonen in Firmen infrage, die Geld für externe Kunden verwalten.

Die 25 Hedgefonds-Manager, die im letzten Jahr am meisten Geld machten, verzeichnen zusammen Einkünfte von 11 Milliarden US-Dollar - die niedrigste Gesamtsumme seit 2005, als die 25 Spitzenverdiener 9,4 Milliarden US-Dollar verdienten. Alles in allem schafften es 13 Manager aus der Rich List vom vorherigen Jahr unter die 25 Spitzenverdiener dieses Jahres und das, obwohl sie die schlechtesten Ergebnisse seit einigen Jahren meldeten. In den 16 Jahren der Rich List haben Hedgefonds-Manager Einkünfte in Höhe von insgesamt 203,6 Milliarden US-Dollar verzeichnet.

Unter denen, die die ersten Plätze in der Rich List des vergangenen Jahres belegten, in diesem Jahr jedoch nicht erwähnt werden, befinden sich vier Manager von Firmen, die von sogenannten "Tiger Cubs" angeführt wurden und 2016 Geld mit ihren Long-Short-Fonds verloren haben: Chase Coleman von Tiger Global Management, O. Andreas Halvorsen und Daniel Sundheim von Viking Global Investors und Stephen Mandel Jr. von Lone Pine Capital.

Die vollständige 2017 Rich List, einschließlich Managerprofilen, ein Ranking der bestverdienenden Hedgefonds-Manager aller Zeiten und weitere Informationen finden Sie auf http://www.institutionalinvestorsalpha.com/Article/3716778/The-2017-Rich-List-of-the-Worlds-Top-Earning-Hedge-Fund-Managers.html.

Die 2017 Rich List - Top Ten

1. James Simons (Renaissance Technologies) 1,6 Milliarden US-Dollar 2. Ray Dalio (Bridgewater Associates) 1,4 Milliarden US-Dollar 3. John Overdeck (Two Sigma) 750 Millionen US-Dollar 3. David Siegel (Two Sigma) 750 Millionen US-Dollar 5. David Tepper (Appaloosa Management) 700 Millionen US-Dollar 6. Kenneth Griffin (Citadel) 600 Millionen US-Dollar 7. Paul Singer (Elliott Management Corp.) 590 Millionen US-Dollar 8. Michael Hintze (CQS) 450 Millionen US-Dollar 9. David Shaw (D.E. Shaw Group) 415 Millionen US-Dollar 10. Israel (Izzy) Englander (Millennium Management) 410 Millionen US-Dollar

Über Institutional Investor's Alpha

Institutional Investor's Alpha ist ein führender Anbieter von Nachrichten, Analysen und Rankings für die Hedgefonds-Branche und bietet als Online- und Printmedium besonders aufschlussreiche, unterhaltsame und zuverlässige Inhalte über Hedgefonds. Alpha ist eine Veröffentlichung von Institutional Investor, einem seit mehr als 50 Jahren angesehenen Unternehmen für Finanzpublikationen und Informationen. Weitere Informationen finden Sie auf www.institutionalinvestorsalpha.com.





