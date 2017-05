Die Photovoltaik-Anlage soll knapp 25 Prozent des Energiebedarfs eines Wohnprojektes am Südring abdecken. Naturstrom versorgt die 15 Wohneinheiten ab sofort mit einem Mix aus Solarstrom vom eigenen Dach und Ökostrom aus dem Netz.In zahlreichen Großstädten und Ballungsräume war es Mietern lange kaum möglich hausgemachten Solarstrom zu nutzen. Mit Mieterstromprojekten können auch Bewohner in bevölkerungsreichen Gebieten wie Nordrhein-Westfalen günstig Ökostrom vom Hausdach beziehen. Naturstrom hat nun auf dem Dach eines Mietshauses in Hattingen, in dem ein Mehr-Generationen-Wohnprojekt umgesetzt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...