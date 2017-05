FMW-Redaktion

Ja, man müsste denken in UK ist es jetzt so langsam mal Zeit für die Zinswende. Denn die Notenbank "Bank of England" (BoE) hatte zwar gesagt Inflation über 2,0% werde toleriert, aber eben nur ein wenig. Mit 2,3% im März und jetzt ganz frisch 2,7% im April ist die Inflation in Großbritannien so hoch wie seit fast vier Jahren nicht mehr, und auch über den Erwartungen von 2,6%. Die Preise für Textilien beispielsweise steigen derzeit so stark wie seit sechs Jahren nicht mehr. Und erst letzte Woche hatte die BoE regelrecht gewarnt gegen Ende des Jahres steige die Inflation auf knapp 3,0%. Da sind wir jetzt im April schon angekommen mit 2,7%.

Die BoE hatte auch gewarnt, dass es für dieses Jahr für die britischen Konsumenten eine Art merkwürdigen "Squeeze" geben würde, also einen Engpass, bestehend aus steigenden Preisen und gleichzeitig sinkenden Reallöhnen, was bei den Konsumausgaben wohl zwangsläufig ein Problem darstellen dürfte.

...

