Die französische Datenschutz-Behörde hat gegen Facebook eine Strafe von 150.000 Euro verhängt. Das soziale Netzwerk habe es versäumt, Daten seiner Nutzer vor Werbetreibenden zu schützen, erklärte die Behörde am Dienstag in Paris. In Deutschland, Spanien, den Niederlanden und Belgien gebe es ähnliche Überprüfungen.

