Würzburg (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



- Querverweis: Der Podcast (MARKENREBELL Norman Glaser im Gespräch mit Prof. Dr. Niels Brabandt zum Thema: nachhaltige Führung ist situativ und motivorientiert) ist unter http://www.presseportal.de/audio abrufbar -



Seit Januar 2016 liefert Norman Glaser mit seinem MARKENREBELL Podcast wertvolle Impulse und Anregungen für Führungskräfte und Unternehmer. In spannenden Interviews, Solo-Shows und Fachbeiträgen arbeitet er ebenso informativ wie unterhaltsam die Bedeutung von Marken sowie die Chancen der Digitalisierung heraus.



Nach nur eineinhalb Jahren blickt der geschäftsführende Gesellschafter der Unternehmensgruppe MARKENKONSTRUKT, Norman Glaser auf über 200 Podcast-Folgen. Darunter alleine knapp 50 Interviews mit unternehmerischen Persönlichkeiten und Experten aus den Bereichen Digitalisierung, Leadership und Persönlichkeitsentwicklung. Hierbei handelt es sich um Menschen, die wirklich etwas zu sagen haben und Unternehmern, Führungskräften sowie anderen digital-innovativ-Getriebenen, über diesen Kanal wertvolle Insights und Erfahrungen mitgeben. Besonders weil Norman Glaser es auf charmant-rebellische Weise versteht, seinen Gästen den ein oder anderen echten Goldnugget zu entlocken.



Der aufmerksame Hörer kann sich das nächste Marketing- oder Führungskräfte Seminar sparen, wenn Anne M. Schüller, Keynote Speaker-Legende und preisgekrönte Bestseller-Autorin über Touchpoint Management spricht oder der Business Coach und Vorstandsvorsitzende der NB Networks AG, Prof. Dr. Niels Brabandt erklärt, wie nachhaltige Personalführung aussieht. Das Format ist aber nicht nur informativ und anregend, sondern es macht auch einfach großen Spaß dabei zuzuhören, wie diese spannenden Charaktere von Change-Prozessen aus ihrem eigenen Leben berichten und wie häufig genau die schwierigen Phasen zum Erfolg geführt haben. Das Schöne bei einem guten Podcast ist ja, dass sich neben den Informationen auch Emotionen vermitteln und man, vom Display befreit, unterwegs, beim Kochen oder im Fitnessstudio hautnah dabei ist. "Es geht schon unter die Haut, wenn beispielsweise Patrick Lynen erzählt, wie er als Radiomoderator, psychosomatisch bedingt seine Stimme verlor, für ihn aber genau das der Ausgangspunkt für tiefgreifende Veränderungen auf seinem neuen Erfolgsweg war," erinnert sich Norman Glaser. Das ist vielleicht auch der Grund warum die fachlichen Tipps und Anregungen beim MARKENREBELL so nachvollziehbar sind. Hier entsteht Authentizität sowie eine dialogische Tiefe aus der echte Learnings hervorgehen, die alles andere als glattpolierte, leere Phrasen sind.



In Kürze wird das nächste Interview-Juwel veröffentlicht. Prof. Dr. Christoph Meinel, Wissenschaftlicher Direktor und Geschäftsführer des Hasso-Plattner-Instituts gibt sich die Ehre und spricht in dieser Folge mit Norman Glaser über die Macht von Big Data und über digitale Innovationen in Deutschland. "Die Hörer dürfen sich auf einen echt spannenden Gast freuen," so Norman Glaser. "Es ist einfach unglaublich, was dieser Mann in seiner Laufbahn alles vollbracht hat." Wer also bislang den MARKENREBELL Podcast noch nicht bei iTunes oder Soundcloud abonniert hat, sollte es spätestens jetzt tun. Denn das ist ja das Beste am Podcast: Er ist kostenfrei und kann jederzeit abgerufen werden.



Über den MARKENREBELL Podcast Norman Glaser war gleich von der engen Beziehung begeistert, die während einer Podcast-Episode mit dem Zuhörer entsteht. Die Möglichkeit mit Mikrophon und einem spannenden Thema einfach loszulegen und wertvolle Inhalte zu produzieren, gaben dann den Ausschlag, um auf der Basis der eigenen branchenübergreifenden Erfahrungen auf Sendung zu gehen und Wissen zu teilen. Hierbei folgt er der Mission, Führungskräften und Unternehmen dabei zu helfen, den Chancen und Herausforderung der Digitalisierung zu begegnen.



Als MARKENREBELL stiftet er Querdenker und Macher dazu an, den Menschen als Marke zu verstehen und auch so zu positionieren. Dies ist der Erkenntnis geschuldet, dass es vor dem Hintergrund eines entgrenzten Arbeitsmarktes heute unerlässlich ist, einen digitalen Fußabdruck zu hinterlassen und die eigene Persönlichkeit als Marke herauszustellen.



www.markenrebell.de



Info zum Podcast:



Prof. Dr. Niels Brabandt promovierte in der Betriebswirtschaftslehre und engagierte sich in der Forschung und Lehre, sodass er zum Professor berufen wurde. Als Top-Experte für nachhaltige Führung wird er von Unternehmen aus den verschiedensten Branchen als internationaler Speaker, Moderator, Trainer, Coach und Mentor sehr geschätzt. In dem Podcast geht es darum, die Digitalisierung mutig und entschlossen anzugehen sowie um die Forderung, an Schulen das Erlernen einer Programmiersprache zu ermöglichen. Das Interview gibt u.a. Firmenlenkern, Entscheidern, Führungskräften, Personalern, Startups und Studierenden spannende Impulse und Einsichten, wie Personalführung anders und besser funktioniert.



Über MARKENKONSTRUKT



MARKENKONSTRUKT wurde 2007 von den geschäftsführenden Gesellschaftern Norman Glaser und Yannic Tremmel gegründet. Das rund 12-köpfige Team unterstützt Unternehmen nicht nur branchenübergreifend mit Strategien in der digitalen Markenführung, sondern bietet seit 2010 auch eigene Software-Lösungen im Bereich Interactive Signage sowie Mobile Plattformen an.



Als neueste Schöpfung hat MARKENKONSTRUKT die "First Mobile Academy" - eine Mobile Plattform für Live-Coachings entwickelt, die seit kurzer Zeit im App Store unter "come2coach" verfügbar ist. Geplant sind weitere Ableger für die Gesundheits-, Tourismus und Musikbranche.



Der Firmenhauptsitz ist in Würzburg und wird flankiert vom Aufnahmestudio in Amorbach, wo Norman Glaser den MARKENREBELL-Podcast produziert.



www.markenkonstrukt.de



OTS: markenkonstrukt GmbH newsroom: http://www.presseportal.de/nr/83050 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_83050.rss2



Pressekontakt: Annette Menz Geschäftsführerin MK Consulting GmbH 0170.2728473 a.menz@markenkonstrukt.com