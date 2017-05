Warstein (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Jürgen Klopp steht auch in dieser Saison für die Warsteiner Brauerei auf dem Platz. Der Coach des FC Liverpool läuft für die drei Sorten Pilsener Alkoholfrei, Herb Alkoholfrei und Radler Alkoholfrei, mit vollem, herbem und fruchtigem Geschmackserlebnis, auf. Ab dem 26. Mai ist er in einer Webserie mit drei weiteren Prominenten zu sehen: Unter dem Motto "Auf ein Wir" trifft Klopp Caroline Kebekus, Moritz Bleibtreu und Sebastian Kehl auf ein Warsteiner Alkoholfrei an der Theke. Aus diesen ungezwungenen Thekengesprächen sind unterhaltsame Video-Clips entstanden.



Jürgen Klopp auf ein Bier an der Bar treffen? Wer möchte das nicht. Carolin Kebekus, Moritz Bleibtreu und Sebastian Kehl hatten dazu die Gelegenheit. Entstanden sind daraus unterhaltsame Video-Episoden mit außergewöhnlichen Persönlichkeiten, die in lockerer Atmosphäre ein alkoholfreies Bier trinken. Kebekus, die erfolgreiche Komödiantin, unter anderem von Pussy Terror TV bekannt, bringt diese besondere Atmosphäre auf den Punkt: "Ohne Kameras wäre das ein ganz normaler Kneipenabend geworden." Die Dialoge wirken authentisch und unterhaltsam.



Klopp präsentiert "Auf ein Wir":



Aktuell wird die Webserie mit einem Trailer beworben, bevor ab dem 26. Mai bis Ende 2017 die neunteilige Reihe - drei Folgen je Star - über Social Media, YouTube sowie Blogger digital verbreitet wird. Den Anfang der Webserie bilden drei Episoden mit Caroline Kebekus. Bis Jahresende werden weitere sechs Folgen, je drei mit Bleibtreu und Kehl, digital verbreitet.



Anstoß, Talk und Glücksrad: Drei Folgen voller Genuss:



In den Hauptrollen: Kebekus und Klopp. Beide treffen sich in der ersten Folge "Anstoß" am Tresen einer Bar. Auf den Tresen kommt Warsteiner Herb Alkoholfrei - überreicht von Patrick Owomoyela, dem Mann hinter der Theke. Gleich zu Beginn geht es hoch her: Nach einer herzlichen Begrüßung und einem "Warm-up", in dem Klopp sich als Riesen-Fan von der erfolgreichen Komödiantin, unter anderem bekannt von Pussy Terror TV, outet, geht es schnell um eine Pressekonferenz zu Dortmunder Zeiten, die für einige Lacher auf beiden Seiten sorgt. In Folge zwei, "Talk", spricht Jürgen über seine erste Pressekonferenz in England, die auf keinen Fall "legendär peinlich" werden sollte und erklärt, wie ihm eine Übersetzungs-App half. Aber auch Kebekus spricht über ihre "schlimmsten" Auftritte und "furchtbare" Momente im Showbiz. In der letzten Folge "Glücksrad" stehen beide auch am selbigen und wie der Zufall es will, bleibt das Rad bei "nicht lachen" stehen. Die Aufgabe war klar, Witze erzählen ohne zu lachen, was zu einer besonders amüsanten Episode führte.



Unter https://we.tl/4hVm4l7JHC sind der Trailer zur Ankündigung der Webserie "Auf ein Wir mit Jürgen", Screenshots der Webserie sowie Bildmaterial vom Dreh in Liverpool zu finden. Weitere Informationen zu Warsteiner sind außerdem unter www.warsteiner.de, www.facebook.com/warsteiner sowie unter https://www.youtube.com/user/WarsteinerVideos einsehbar.



OTS: Warsteiner Brauerei newsroom: http://www.presseportal.de/nr/34749 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_34749.rss2



Pressekontakt: Warsteiner Brauerei Haus Cramer KG Abt. Unternehmenskommunikation Jens Bergfeld Domring 4-10 59581 Warstein Tel.: 02902-88 1354 E-Mail: jbergfeld@warsteiner.com Website: www.warsteiner.de