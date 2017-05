London - Seit den US-Wahlen wurden die Märkte in den vergangenen Monaten von der Erwartung des "reflation trade" und der positiven Auswirkungen sowohl auf die US-Wirtschaft als auch auf Aktien angetrieben, so die Experten von WisdomTree Europe.Einer der Hauptgründe für diese geplante Wiederbelebung bei US-Aktien sei die Aussicht auf eine starke Senkung der Körperschaftsteuer gewesen. Die Effekte von Steuersenkungen könnten bei der Erzeugung von Shareholder-Value äußerst wirksam sein, vor allem wenn angenommen werde, dass diese dauerhaft statt zeitweilig gewährt würden. Obwohl US-Aktien anhand zahlreicher Messgrößen, vor allem der historischen Kurs/Gewinn-Verhältnisse (KGVs), letztendlich überbewertet erscheinen würden, sei es in gewissem Ausmaß logisch und sinnvoll, die Vorteile von Steuersenkungen zu berücksichtigen.

