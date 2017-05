Köln (ots) - Einfacher Zugriff auf fremde Daten: Wie sicher ist der Whatsapp-Speicher wirklich?



Für Elizabeth Segarra war es ein Schock, als IT-Experte Tobias Schrödel bei ihr zu Hause klingelte - und die 23-Jährige mit Bildern ihres kleinen Sohnes konfrontierte. Denn: Schrödel war im Besitz der Bilder, weil er sich Zugriff auf den Whatsapp-Speicher der jungen Mutter verschafft hatte. Aber wie kann das sein? So wie viele andere Whatsapp-Nutzer glaubte Elizabeth Segarra sich und ihre Daten in Sicherheit, weil sie über den Messenger-Dienst hochverschlüsselt versendet werden. Doch: "Sobald die Dateien - wie Bilder, Videos, Dokumente und Sprachnachrichten - auf dem Android-Smartphone gespeichert werden, sind sie unverschlüsselt", weiß IT-Experte Tobias Schrödel. Und genau da liegt das Problem. Mit Hilfe so genannter Fake-Apps können sich Kriminelle dann ganz einfach Zugriff auf fremde Daten verschaffen. Wie man sich davor schützen kann, darüber spricht Steffen Hallaschka live bei stern TV mit Tobias Schrödel.



Der Fall Mesale Tolu: Deutsche Journalistin in der Türkei verhaftet



Was Hüseyin Tolu über die Verhaftung seiner Schwester in der Türkei berichtet, klingt wie der Stoff aus einem Action-Streifen: Die aus Ulm stammende Journalistin und ihr zweijähriger Sohn hätten noch geschlafen, als "Polizeibeamte mit Maschinengewehren die Wohnung gestürmt und meine Schwester in Handschellen abgeführt haben", berichtet der Bruder, der, wie er sagt, nur kurze Zeit später als einer der ersten in die Wohnung kam. "Sie hatten eine Sicherheitstür in der Wohnung, die wurde kaputt geschlagen, die Zimmer wurden verwüstet", so Hüseyin Tolu. Ende April war Mesale Tolu festgenommen worden, inzwischen sitzt die 33-Jährige im Frauengefängnis in Istanbul. Angeblich gibt es den Vorwurf der Terrorpropaganda gegen die Deutsche. Was ihre Familie dazu sagt und welchen Eindruck Mesale Tolu auf ihren Vater gemacht hat, der sie vor wenigen Tagen besuchen konnte, darüber spricht Steffen Hallaschka live bei stern TV mit ihrem Bruder Hüseyin Tolu. Außerdem zu Gast: Ilkay Yücel, die Schwester des ebenfalls in der Türkei inhaftierten Welt-Journalisten Deniz Yücel.



Nach Ansturm auf Kita in Leipzig: Wie groß ist die Betreuungsnot in Deutschland?



Einen solchen Ansturm gab es in Deutschland noch nie: In Leipzig haben am Samstag etwa 450 Eltern vor einer noch im Bau befindlichen Kita angestanden - um einen der begehrten Betreuungsplätze für ihre Kinder zu ergattern. Sogar die Polizei musste einschreiten. Denn die Warteschlange drohte, den Verkehr lahmzulegen. Zu wenig Betreuungsplätze: In Leipzig besonders bei den unter Dreijährigen ein Problem. stern TV hat mit den betroffenen Eltern gesprochen und sich auch in anderen deutschen Städten umgehört. Was haben Eltern dort für Erfahrungen bei der Vergabe von U3-Plätzen gemacht? Auf welche Betreuungsalternativen müssen sie zurückgreifen? Der verzweifelte Kampf um Kita-Plätze für unter dreijährige Kinder - ein Thema: Mittwoch live bei stern TV.



Können sie an alte Erfolge anknüpfen? stern TV trifft Kelly Family vor Deutschlandtour



Es sind seltene Aufnahmen der Kelly Family: Familienoberhaupt Dan, der seinen Kindern Hausunterricht in Spanien gibt und die Kelly-Geschwister, die gerührt auf ihr altes Hausboot zurückkehren. Anlässlich ihres Comebacks blickt stern TV zurück in die Vergangenheit der berühmten Familie, die nun an die großen Erfolge der 1990er Jahre anknüpfen will. "Jeder hat jahrelang sein eigenes Ding gemacht. Ich bin froh, dass wir uns nun alle wieder gefunden haben", sagt Jimmy Kelly. Die Fans sehen das offenbar ähnlich: Das neue Kelly-Album landete auf dem ersten Platz der Charts, 50.000 Konzert-Tickets waren innerhalb weniger Stunden ausverkauft und im nächsten Jahr steht eine deutschlandweite Tour an. Der Erfolg hat auch die Bandmitglieder überrascht: "Keiner weiß, wo uns die Welle noch hintreibt", sagt Joey Kelly. Warum aber hat "The Kelly Family" sich nach so vielen Jahren dazu entschlossen, wieder gemeinsam Musik zu machen? Über alte Zeiten und Zukunftspläne sprechen live bei stern TV Joey, Jimmy und John Kelly.



Was tragen die Deutschen am Strand? stern TV sucht das Beach-Outfit 2017



Badeanzug oder Bikini? Hawaii-Hemd oder Motiv-Shirt? Was tragen die Deutschen in diesem Jahr am Strand? Um das herauszufinden, hat stern TV-Reporter Thorsten Schorn, sich in den Kleiderschränken unserer Zuschauer umgeschaut. Ob die Deutschen schon auf die Badesaison vorbereitet sind und ob es wirklich noch Menschen gibt, die Socken in Sandalen tragen? Der Blick in die Kleiderschränke der Deutschen - und: welche kuriosen Modesünden dabei ans Licht gekommen sind: Mittwoch live bei stern TV.



