ROUNDUP 2: Vodafone-Konzern schreibt Milliardenverlust - Deutsche Tochter stützt

NEWBURY - Der britische Telekomkonzern Vodafone hat das zweite Jahr in Folge einen Milliardenverlust geschrieben. Vor allem der britische und indische Markt machten Probleme. Ein Lichtblick war das wichtige Deutschland-Geschäft. Konzernchef Vittorio Colao konnte die Anleger letztlich mit einem zuversichtlichen Ausblick versöhnen.

ROUNDUP: Schwaches Pfund treibt Easyjet tief in die roten Zahlen

LUTON - Das schwache Pfund und die späten Osterferien haben den britischen Billigflieger Easyjet im Winter tief in die roten Zahlen fliegen lassen. Im ersten Geschäftshalbjahr bis Ende März fiel der Verlust unter dem Strich mit 192 Millionen Pfund (226 Mio Euro) 13-mal so hoch aus wie ein Jahr zuvor, wie die Ryanair-Rivalin am Dienstag in Luton bei London mitteilte. Währungseffekte und die Tatsache, dass Ostern diesmal in den April und damit erst in das dritte Geschäftsquartal fällt, hätten das Ergebnis mit 127 Millionen Pfund belastet. Easyjet-Chefin Carolyn McCall berichtete zudem von einem deutlichen Verfall der Ticketpreise.

ROUNDUP: Merck hofft durch organisatorischen Umbau auf bessere Wachstumchancen

DARMSTADT - Der Pharma- und Spezialchemiekonzern Merck will seine Wachstumsperspektiven durch den Umbau seiner Organisationsstruktur stärken. Hierzu prüft das Dax-Unternehmen aus Darmstadt, seine drei Geschäftsbereiche in eigene Tochtergesellschaften einzubringen. Wie ein Sprecher am Dienstag erläuterte, sollen die Gesellschaften dabei unter dem Dach der aktuellen Rechtsform der Merck Kommanditgesellschaft auf Aktien (KGaA) bleiben. Eine Dachgesellschaft und eine Ausgliederung der angestrebten Töchter seien nicht geplant.

Europäischer Automarkt fällt im April zurück

BRÜSSEL - Die Entwicklung des europäischen Automarkts hat sich im April wieder verlangsamt. Die Anzahl der Zulassungen in der EU fiel im Vergleich zum Vorjahresmonat um 6,6 Prozent auf 1,191 Millionen Pkw, wie der Branchenverband Acea am Dienstag mitteilte. Dieses Jahr lag Ostern im April, im vergangenen Jahr im März, dadurch hatte der April 2017 weniger Verkaufstage als der Vorjahresmonat. Für die ersten vier Monate summierte sich der Absatz auf 5,33 Millionen Fahrzeuge. Das waren 4,7 Prozent mehr als vor einem Jahr.

ROUNDUP: Vonovia rechnet für 2017 weiterhin mit einem kräftigen Zuwächsen

BOCHUM - Der Immobilienriese Vonovia bleibt optimistisch und bestätigt die Ziele für das laufende Jahr. "Die ersten drei Monate des aktuellen Geschäftsjahres sehen sehr gut aus", sagte Unternehmenschef Rolf Buch am Dienstag auf der Hauptversammlung in Bochum. Vonovia gehe für das Gesamtjahr von einem deutlichen Wachstum aus. Dazu beitragen sollen neben der milliardenschweren Übernahme von Conwert auch höhere Mieteinnahmen etwa durch den Bau neuer Wohnungen, zusätzliche Dienstleistungen rund um Gebäude sowie ein weiter niedriger Leerstand.

Heimwerker verhelfen Home Depot zu starkem Start - Gewinnprognose angehoben

ATLANTA - Der US-Baumarktkonzern Home Depot ist dank des Booms auf dem Häusermarkt besser als erwartet in das neue Jahr gestartet und hat zugleich seine Prognose für das Gesamtjahr angehoben. Home Depot wachse in allen Regionen und über alle Kanäle hinweg, sagte Vorstandschef Craig Menear am Dienstag. Für die ersten drei Monate wies der Konzern aus Atlanta 23,9 Milliarden US-Dollar (21,6 Mrd Euro) Umsatz aus. Dies entsprach einem Plus von 4,9 Prozent zum Vorjahr. Auf vergleichbarer Basis wuchs Home Depot um 5,5 Prozent, gerechnet hatten Analysten im Schnitt aber nur mit 3,9 Prozent. Der Gewinn legte um knapp 12 Prozent auf 2 Milliarden Dollar zu. Je Aktie verdiente Home Depot 1,67 Dollar, was ebenfalls besser war als erwartet.

ROUNDUP 2: Gerücht um Gegenangebot für Stada - Konzern zeigt sich unbeeindruckt

BAD VILBEL - Die Gerüchteküche brodelt: Kommt ein neues Übernahmeangebot für den Bad Vilbeler Pharmakonzern Stada? Der Hersteller von Nachahmermedikamenten und rezeptfreien Markenprodukten zeigte sich am Dienstag von den Spekulationen unbeeindruckt und warb erneut um die Annahme des aktuell laufenden Angebots der Investoren Bain und Cinven. Die Aktie kletterte unterdessen in neue Rekordhöhen.

ROUNDUP: Solarworld produziert nach Insolvenzanträgen vorerst weiter

BONN - Deutschlands größter Solarhersteller Solarworld produziert nach den Insolvenzanträgen der vergangenen Woche mit einem Großteil seiner Kapazität vorerst weiter. Das gelte für das Werk in Arnstadt (Thüringen) und für den größten Teil des Werkes in Freiberg (Sachsen), sagte ein Sprecher des Insolvenzverwalters Horst Piepenburg am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur. Auch in der Bonner Solarworld-Zentrale werde gearbeitet.

Weitere Meldungen -Verband: Laptop-Verbot auf US-Flügen würde Millionen Euro kosten -Spirituosenhersteller Underberg will Führung verjüngen -IPO: Türkischer Textilkonzern Mavi will an die Börse -Fleisch und Süßigkeiten treiben Lebensmittelexporte auf Rekordwert -Strafverfahren gegen Ex-Betriebsratschef der Meyer Werft eingestellt -Castor-Transport mit radioaktivem Müll auf dem Neckar genehmigt -Französische Datenschützer verhängen Strafe gegen Facebook -ROUNDUP/Experten: Cyber-Angriff 'Wanna Cry' könnte auf Amateure zurückgehen -Weitere Digitalisierung hat für Sparda-Banken hohe Priorität -'WSJ': Ford will Mitarbeiterzahl um rund zehn Prozent senken -Milliardenauftrag: Singapur kauft zwei weitere U-Boote in Deutschland -EWE-Hauptversammlung wählt neue Aufsichtsratsmitglieder -Bundesanwaltschaft gibt Ermittlungen zu BVB-Anschlag nach Dortmund ab -Studie: Billigflieger bauen Streckenangebot aus - Mehr Ziele für weniger Geld -Buffett baut Beteiligungen an Apple und Airlines aus -Ermittler: 450 Bahn-Computer von Cyber-Attacke betroffen -BGH: Gefahr von Hackerangriffen kann Surfprotokolle rechtfertigen -Börsengang vor 20 Jahren: So reich wurden Anleger mit Amazon-Aktien -Deutsche vertrauen Autobauern mehr als IT-Firmen -Amazon stellt Frachtflüge nach Kassel ein -Manz ergattert weiteren Großauftrag aus China - Aktien-Kurs legt kräftig zu -Zypries und Henricks wollen am Ziel für E-Autos festhalten -Umfrage der IG Metall: Hälfte wünscht sich 35-Stunden-Woche -ROUNDUP: Konflikt um Metall-Arbeitszeit spitzt sich zu -ROUNDUP: Zwei Männer nach Explosion bei Schaeffler in kritischem Zustand

Kundenhinweis: ROUNDUP: Sie lesen im Unternehmens-Überblick eine Zusammenfassung. Zu diesem Thema gibt es mehrere Meldungen auf dem dpa-AFX Nachrichtendienst. /stb

AXC0213 2017-05-16/15:20