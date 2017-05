Dow Jones hat von EQS/DGAP eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

DGAP-Media / 2017-05-16 / 14:51 *Hamburg, 16. Mai 2017 - Der Geschäftsbericht stellt ein kraftvolles Kommunikationsinstrument dar, mit dem sich Unternehmen nach Außen professionell präsentieren. Gerade im Zeitalter der Digitalisierung gewinnt der gedruckte Geschäftsbericht wieder mehr an Bedeutung, um sich von der Masse abzuheben.* In vielen Branchen wird das haptische Gefühl bei Lektüren bevorzugt und nach wie vor die papiergebundene Bereitstellung von Informationen erwartet. Mit einzigartigem Layout und personalisierter Druckveredelung werden Texte und Zahlenwerke für Stakeholder zum Leseerlebnis. Nicht nur der Geschäftsbericht spiegelt das Unternehmen nach Außen wider, sondern auch die Unternehmensbroschüren reflektieren auf Konferenzen und Roadshows das Unternehmen und bleiben bei Investoren und Medienvertretern in Erinnerung. "Aus diesem Grund sollten Unternehmen das Potenzial des gedruckten Geschäftsberichts sowie der Unternehmenspräsentationen optimal nutzen und diese als Meisterstück präsentieren", betont Christian Hillermann, Geschäftsführer von IRprint, einer 100-prozentigen Tochtergesellschaft der Hillermann Consulting. IRprint bietet börsennotierten Gesellschaften einen vollumfänglichen Service bei der Finanzmarktkommunikation an. Die exklusive Kooperation mit CEWE, Europas größer Digitaldruckerei im professionellen Digital- und Offsetdruck ermöglicht es, geschäftliche Dokumente, wie Finanz- und Nachhaltigkeitsberichte, Unternehmenspräsentationen, Hauptversammlungseinladungen sowie andere Unterlagen schnell und kostengünstig in professioneller Fotobuchqualität herzustellen, um mit ihnen einen bleibenden Eindruck zu hinterlassen. "Geschäftliche Finanzdokumente müssen höchste Ansprüche erfüllen, um Kapitalgeber zu überzeugen. Daher bieten wir bei IRprint einen Full-Service an, der die gesamte Auftragsabwicklung umfasst. Angefangen beim Redigieren und Übersetzen der Texte, über die inhaltliche Konzeption bzw. grafische Gestaltung bis hin zum professionellen Druck und der schnellen Lieferung der geschäftlichen Dokumente", so weiter Christian Hillermann. Um Verschwendung durch Lagerkosten und Überproduktion zu vermeiden, bietet IRprint Bestellungen ab kleinen Stückmengen an, sogar ab einer Auflage von 1 Stück. Werden im Nachhinein doch mehr Exemplare benötigt, ist eine kurzfristige Nachbestellung ohne weiteres möglich. Christian Hillermann empfiehlt Unternehmen, die Vielzahl an Möglichkeiten zu nutzen, um seine Leserschaft optimal zu informieren. Um sie darüber hinaus zusätzlich emotional zu begeistern, sollte auf die Königsklasse einer Printausgabe allerdings nicht verzichtet werden. "Mit einem hochwertigen Ausdruck hinterlassen Sie einen professionellen Eindruck und signalisieren Ihrer Leserschaft eine hohe Wertschätzung, was sich positiv auf Ihr Unternehmensimage auswirkt", erläutert Christian Hillermann abschließend. _-- Ende der Mitteilung -_ *Über IRprint* IRprint ist eine Tochtergesellschaft von Hillermann Consulting und Spezialist für professionelle Druckerzeugnisse mit Finanzmarktbezug. Sowohl börsennotierten als auch nicht börsennotierten Gesellschaften bietet IRprint einen vollumfänglichen Service bei der Erstellung und dem Druck geschäftlicher Dokumente an. Das Angebotsspektrum erstreckt sich dabei von der Übersetzung und dem Lektorieren von geschäftlichen Unterlagen bis hin zur Konzeption und Gestaltung von Unternehmensunterlagen. Mit der exklusiven Kooperation mit CEWE, Europas größer Digitaldruckerei im professionellen Digital- und Offsetdruck vervollständigt IRprint sein Full-Service Angebot und ermöglicht professionelle Ausdrucke geschäftlicher Unterlagen. *Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an:* Investor Relations: Christian Hillermann, Hillermann Consulting Telefon: +49 (0) 40 320 27 91-0 Marketing & PR: Elmas Gül Telefon: +49 (0) 40 320 27 91-16 *IRprint* Streit's Hof - Poststr. 14-16 D-20354 Hamburg office@ir-print.de www.ir-print.de [1] Ende der Pressemitteilung Emittent/Herausgeber: Schlagwort(e): Dienstleistungen 2017-05-16 Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Ende der Mitteilung DGAP-Media 574461 2017-05-16 1: http://public-cockpit.eqs.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=be5f4c09c706d254dd49506a8151f765&application_id=574461&site_id=vwd&application_name=news

