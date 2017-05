Baden-Baden (ots) -



23. Mai / 15. Juni 2017: Tschechische Zeitzeugin und Ausnahmekünstlerin bei "SWR2 Tandem" und "SWR2 Zeitgenossen"



Sie ist die berühmteste Cembalistin des 20. Jahrhunderts und wichtige Zeitzeugin: Zuzana Ruzickova. "SWR2 Tandem" erzählt am 23. Mai 2017 um 10:05 Uhr ihre ungewöhnliche Geschichte, in "SWR2 Zeitgenossen" am 15. Juni um 17:05 Uhr kommt die heute 90-jährige Tschechin ausführlich selbst zu Wort.



Die Lebensgeschichte der Cembalistin Zuzana Ruzickova ist ganz von Musik geprägt. "Bachs Musik verdanke ich alles", sagt sie rückblickend. Die 1927 in Pilsen geborene Tochter eines jüdischen Kaufmanns überlebte wie durch ein Wunder den Zweiten Weltkrieg. Sie studierte in Prag und wurde als Bach-Interpretin zum Weltstar. Trotz ihrer traumatischen Erlebnisse im Dritten Reich kehrte sie regelmäßig nach Deutschland zurück, um Konzerte zu geben.



Ein Leben zwischen zwei Extremen



Ruzickova sagt über ihr Leben: "Ich habe das Schönste und Schrecklichste erlebt." Zum Schönsten gehört eine doppelte Liebe zu zwei Komponisten: zu ihrem 2006 verstorbenen Ehemann Viktor Kalabis und zu Johann Sebastian Bach, dessen vollständiges Klavierwerk sie in den 1960er- und 70er-Jahren als erste Cembalo-Interpretin überhaupt eingespielt hat. Zum Schlimmsten gehören die Erfahrungen mit den Deutschen im Zweiten Weltkrieg. Als Jüdin im Dritten Reich überlebte die junge Zuzana Ruzickova wie durch ein Wunder vier Konzentrationslager, darunter Auschwitz. "Bach hat mich gerettet", sagt sie heute, "seine Musik hat mich mit Deutschland versöhnt".



"SWR2 Tandem" und "SWR2 Zeitgenossen": Menschen machen Geschichten "SWR2 Tandem" erzählt von Montag bis Freitag Geschichten von Menschen, die berühren, Lebensfreude verbreiten, nachdenklich machen und manchmal auch aufrütteln. "SWR2 Zeitgenossen" stellt einmal in der Woche Persönlichkeiten vor, die auf einen besonderen Lebensweg zurückblicken und bereit sind, ihre ungewöhnlichen Lebenserfahrungen weiterzugeben.



Sendetermine in SWR2



"SWR2 Tandem: Bach verdanke ich mein Leben" - Die Cembalistin Zuzana Ruzickova". Sendung von Gregor Papsch am Dienstag, 23. Mai 2017, 10:05 Uhr "SWR2 Zeitgenossen: Zuzana Ruzickova, Cembalistin, im Gespräch mit Gregor Papsch" am Donnerstag, 15. Juni 2017, 17:05 Uhr



