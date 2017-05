Bonn (ots) - Der türkische Staatschef Recep Tayyip Erdogan trifft auf den amerikanischen Präsidenten Donald Trump. Es ist eine Zusammenkunft mit Sprengkraft. Beide sind unberechenbar und es gibt große Streitthemen. Gegen den Willen der Türkei versorgen die USA die kurdischen Kämpfer mit schweren Waffen, um sie im Kampf gegen den IS zu unterstützen. Zudem lebt der türkische Staatsfeind Nummer eins Fethullah Gülen im amerikanischen Exil. Ankara fordert schon lange vergeblich seine Auslieferung.



Was ist von dem Treffen zu erwarten? Kann eine gemeinsame Linie gefunden werden? Wie geht es weiter mit dem schwierigen Partner Türkei?



Anke Plättner diskutiert unter anderem mit:



- Wolfgang Hellmich, Vors. Verteidigungsausschuss im Bundestag, SPD - Prof. Christiane Lemke, Politikwissenschaftlerin Leibniz Universität Hannover - Ahmet Külahci, Hürriyet



