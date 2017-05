Die Öllager der Industriestaaten sind gut gefüllt. Das Ölkartell Opec will daher länger auf Teile seiner Produktion verzichten. Dennoch hält die Internationale Energieagentur wenig gute Nachrichten für die Opec bereit.

Wer wissen will, warum Russland und Saudi-Arabien am Montag für eine Verlängerung der Förderkürzung plädieren, der muss einen Blick in den aktuellen Ölmarktbericht der Internationalen Energieagentur (IEA) werfen. Denn die Ölmarktexperten bilanzieren für das erste Quartal trotz der Markteingriffe gestiegene Lagerbestände.

Die IEA erfasst die Ölvorräte der OECD-Staaten, also der wichtigsten Industrieländer. Zwar seien die Vorräte im März bereits zum zweiten Mal in Folge abgeschmolzen. Doch unterm Strich stehen für das erste Quartal 2017 dennoch Zuwächse.

Was die Organisation erdölexportierender Staaten (Opec) aber noch viel mehr beunruhigen sollte, ist der Ausblick. Selbst wenn die Opec und elf weitere Nicht-Opec-Staaten ihre Förderkürzung über den Juni hinaus verlängern, wie es Russland und Saudi-Arabien fordern, würden zwischen April und Juni zwar 700.000 Barrel pro Tag aus den Lagern verschwinden und im zweiten Halbjahr sogar noch mehr. Doch: "Selbst wenn sich diese Annahme als wahr herausstellt, könnten die Lager Ende 2017 noch immer nicht auf den Fünf-Jahres-Durchschnitt gefallen sein." Derzeit beträgt der Stand drei Milliarden Barrel (à 159 Liter). Schließlich folgt eine indirekte Aufforderung an das Ölkartell: "Das bedeutet, dass in der zweiten Jahreshälfte 2017 noch viel mehr Arbeit erledigt werden ...

