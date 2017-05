Was Außenminister Gabriel über Europa denkt, wie er sich europäische Außenpolitik vorstellt und wie er zu Macron steht.

Bei einer guten Rede steht man. Sigmar Gabriel (SPD) redete am Montagabend in der Philharmonie in Essen vor den Mitgliedern des CDU-nahen Politischen Forums Ruhr. Ein Tisch mit zwei Stühlen und Mikros stand in der Mitte der Bühne. Stephan Holthoff-Pförtner, der Vorsitzende des Politischen Forums, moderierte den Abend. Ein Stuhl war für ihn. Der andere blieb lange leer. Denn rechts neben dem Doppeltisch stand ein Rednerpult.

Gabriel hat es sich für die Rede ein schwieriges Thema vorgenommen. Immerhin ging es um "die Idee Europa", um die Zukunft Europas. Europapolitiker werfen Medienvertretern vor, sie würden Europa und die Europäische Union (EU) gleichsetzen. Das ist aber nicht das Gleiche. Das eine ist der Kontinent, das andere ist die Staatengemeinschaft, die Werte verbindet. Und was ist nun die "Idee Europa"? Gabriel selbst setzte in seiner Rede die beiden Begriffe gleich. Dennoch zitierte er seinen Parteikollegen und Kanzlerkandidaten Martin Schulz, der einmal sagte: "Europa ist eine fantastische Idee - die irgendwann in die Hände der Bürokraten gelangt ist."

Das Problem, das Menschen mit der EU haben, hat der Außenminister also erkannt. Das Gefühl stimmt nicht mehr. Europa-Skeptiker sind nicht nur Professoren, die es besser zu wissen meinen, nicht nur populistische Politiker, die Angst vor der Überfremdung haben, nicht nur britische Bürger, die für den Brexit stimmten und ein kleines, unabhängiges Großbritannien besser finden. Es sind auch die jungen Leute - "unsere Kinder und Enkel", wie Gabriel betonte. Drei von vier Befragten sehen laut aktueller YouGov-Umfrage in Europa vor allem ein wirtschaftliches Bündnis, keine Wertegemeinschaft.

"Viele haben vergessen, warum es überhaupt die EU gibt", sagte Gabriel und erinnerte die rund 2.000 Mitglieder des Politischen Forums an Robert Schumann, der zusammen mit Jean Monnet als Gründervater der EU gilt. Mittlerweile überwögen die Probleme, so Gabriel. Doch "der Rest der Welt beneidet uns um die Probleme, die wir haben."

Weil ...

Den vollständigen Artikel lesen ...