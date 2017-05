Die Amazon-Aktie feiert ihr 20-Jähriges IPO-Jubiläum. Zu 18 Dollar wurde die Aktie damals an die Anleger ausgegeben - nach drei Aktiensplits entspräche das einem Ausgabekurs von lediglich 1,50 Dollar. 20 Jahre später ist die Aktie bei 960 Dollar angekommen. Martin Weiß, stellvertretender Chefredakteur des Anlegermagazins DER AKTIONÄR wirft einen Blick auf das Wertpapier. Zudem gibt Viola Grebe, Korrespondentin an der Börse Frankfurt, einen Überblick, was die Märkte in Deutschland heute bewegt.