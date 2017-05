Die totale Abhängigkeit der Behörden vom US-Softwareriesen Microsoft könnte Europa irgendwann in eine unvorstellbare Katastrophe stürzen. Der "Wanna Cry"-Cyberangriff weckt düstere Vorahnungen. Eine Analyse.

Britische Krankenhäuser mussten Operationen absagen, Chinesen konnten ihre Tankfüllung nicht mehr bezahlen, in deutschen Bahnhöfen fielen elektronische Anzeigetafeln aus und beim US-Konzern Fedex brach ein Teil der Logistik zusammen: Die Schadsoftware "Wanna Cry" legte weltweit rund 200.000 Computer lahm, bevor sie Freitag eher zufällig gestoppt werden konnte. Laut Europol war es der bisher gefährlichste weltweite Cyberangriff - und es wird sicher nicht der letzte sein.

Sicherheitsexperten sind sehr besorgt, dass künftige Attacken schlimmere Folgen haben könnten. Europol-Direktor Rob Wainwright warnte vor einer "eskalierenden Bedrohung". Der IT-Riese Microsoft, dessen Software dem Angriff zum Opfer fiel, schob die Schuld den Geheimdiensten zu. Die NSA und andere müssten IT-Sicherheitslücken anzeigen, statt sie zu horten und gegebenenfalls selbst zu nutzen, schimpfte der US-Konzern.

Mit dem Finger auf andere zu zeigen, war schon immer ein beliebtes Mittel, um von sich selbst abzulenken. Denn eines ist auch klar: Entweder ist Microsoft selbst nicht in der Lage, seine Kunden hundertprozentig gegen Cyberangriffe zu schützen. Oder die Nutzer von Microsoft-Produkten kümmern sich nicht um die nötigen Sicherheits-Updates. Egal was zutrifft: In jedem Fall kann der daraus ...

Den vollständigen Artikel lesen ...