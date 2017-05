Doha, Katar (ots/PRNewswire) - Das marktführende Geschäftsluftfahrtunternehmen Deer Jet präsentierte den weltweit ersten 787 "Dream Jet" durch seinen Auftakt in Nahost, wo er heute eine Zwischenlandung in Doha einlegt. Die Präsentation in Doha ist Teil der weltweiten Ausstellungsreihe "Dreams Encounter the World" und schließt sich Besuchen in Shanghai, Hongkong, London und Dublin an.



Nachdem das Unternehmen in der Region bereits seit 2013 Königshäuser betreut, expandiert es nun in den Nahen Osten, wo es sich mit Käufern aus Katar, den VAE und Saudi Arabien, einschließlich wichtiger Führungskräfte von Großunternehmen und hochrangiger Regierungsdelegationen, die als potenzielle Großkunden gelten, die GCC-Region und den weiteren Nahen Osten als Zielregion ausgesucht hat.



Deer Jet, das vor 22 Jahren gegründet wurde, war der erste Betreiber von Business-Jets in China, der sich auf die Betreuung des Premium-Geschäftsreisemarkts konzentriert. Im Mai 2016 übernahm das Unternehmen den Betrieb der ersten BBJ 787 VVIP und führte ihren Jungfernflug nach Hongkong im September durch. Deer Jet hat das Flugzeug als "787 Dream Jet" gekennzeichnet und unter dem Motto "Reisen zur Kunst machen" ("Making Travel an Art") eine neue Markenphilosophie eingeführt, sowie es an seinem Ruf als weltweit führender Dienstleister für Premium-Geschäftsreisen arbeitet.



Die Stewards von Deer Jets "Dream Team" verfolgen einen 7-Sterne-Gastlichkeitsstandard und passen sich so als echte Bord-Butler ihren unterschiedlichen Kunden, die sie betreuen, an. Deer Jets kuratierte Räumlichkeiten sind mit sorgfältig ausgewählten Annehmlichkeiten und maßgeschneiderten Kristallsammlungen, Kissen, Besteck und Porzellan dekoriert.



Der B787-8 Dream Jet kann ohne Unterbrechung für 18,5 Stunden oder 16.000 km fliegen. Angesichts der geografischen Lage von Doha kann der Dream Jet somit jede Metropole in der Welt ohne Zwischenlandung erreichen. Das ist teils auf den Rumpf des Flugzeugs zurückzuführen, der aus Kohlefaserwerkstoff hergestellt ist, was das Gewicht reduziert und für eine höhere Treibstoffeffizienz sorgt. Die Charter-Preise für den 787 Dream Jet beginnen bei 70.000 USD/Stunde.



Deer Jet führt auch exklusive, maßgeschneiderte Reisepakete für den 787 Dream Jet ein, von denen das erste eine Traumreise von Hongkong nach Tahiti ("Hong Kong to Tahiti Dream Journey") sein wird. Sie umschließt ein 7-Nächte-Charter-Paket, einschließlich einer preislich eingebundenen Unterbringung in der Presidential Suite des St. Regis Bora Bora Resort.



Das Flugzeug wird über das Guernsey-Luftfahrtregister (2-DEER) unter dem Luftverkehrsbetreiberzeugnis von BAS Guernsey geführt und am Hong Kong International Airport gehalten, wo es von Deer Jets Tochtergesellschaft Hong Kong Jet betrieben wird. Dubai und Riad sind als nächste Stopps für den Dream Jet geplant.



OTS: DEER JET (Beijing) CO. LTD newsroom: http://www.presseportal.de/nr/120688 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_120688.rss2



Pressekontakt: Dan Feng +86-186-1013-1198 danfeng@hnair.com