Berlin - Grand City Properties-Aktienanalyse von Aktienanalyst Ellis Acklin von First Berlin: Der Aktienanalyst von First Berlin, Ellis Acklin, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Grand City Properties-Aktie (ISIN: LU0775917882, WKN: A1JXCV, Ticker-Symbol: GYC) weiterhin zu kaufen.

Den vollständigen Artikel lesen ...