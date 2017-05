Berlin (ots) -



Dr. Dietrich Pradt (63) ist heute vom Präsidium des Industrieverbands Agrar e. V. (IVA) zum Hauptgeschäftsführer des Wirtschaftsverbands berufen worden. Pradt führt den Verband bereits kommissarisch seit dem 1. Februar 2017, nachdem Vorgänger Volker Koch-Achelpöhler den IVA Ende Januar verlassen hatte.



"Wenn die Branche durch bewegte Zeiten geht, ist es wichtig, an der Spitze des Verbands einen gestandenen Profi zu wissen. Dr. Pradt verfügt über Know-how und Netzwerk und ist als erfahrener Verbandsmanager genau der Hauptgeschäftsführer, den der IVA jetzt braucht", erklärte IVA-Präsident Dr. Helmut Schramm. Dr. Pradt trat 1995 in den IVA ein und leitete seitdem den Fachbereich Pflanzenernährung. Pradt ist Diplom-Agraringenieur und studierte Landwirtschaft an den Universitäten Hohenheim und Göttingen.



Der Industrieverband Agrar e. V. (IVA) vertritt die Interessen der agrochemischen Industrie in Deutschland. Zu den Geschäftsfeldern der 50 Mitgliedsunternehmen gehören Pflanzenschutz, Pflanzenernährung, Schädlingsbekämpfung und Biotechnologie. Die vom IVA vertretene Branche steht für innovative Produkte für eine moderne und nachhaltige Landwirtschaft.



