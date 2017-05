Elmar Mock gilt als Erfinder der Swatch und ist nun für sein Lebenswerk beim Europäischen Erfinderpreis nominiert. Im Interview spricht Mock über die Möglichkeiten der Smartwatches und seine Sucht nach Innovation.

WirtschaftsWoche: Herr Mock, die Swatch hat die Schweizer Uhrenindustrie radikal verändert und war die Antwort auf die Quarzkrise. Nun sieht sich die Uhrenindustrie einer neuen Herausforderung gegenüber, der Smartwatch. Wiederholt sich Geschichte?Elmar Mock: Das müssen sie gesellschaftlich betrachten und ein wenig zurückblicken. Das 20. Jahrhundert war das Jahrhundert der Koordination. Man hat Kriege koordiniert geführt. Man hat Krieg wie Musik geschrieben. Man musste zu einer definierten Uhrzeit attackieren, man musste um diese Zeit bombardieren. Die ganze Organisation der Menschen hat einen Rhythmus gehabt, der die Zeit war, und ein Programm, das eine Planung war.

In Charlie Chaplins "Modern Times" ist sehr schön zu sehen: Die Wichtigkeit der Zeiteinstellung. Wenn sie die Uhrenindustrie von ganz weit betrachten, dann war die Uhr ein religiöses Objekt. Es ging um Beten zum richtigen Moment. Die Genauigkeit ist erst in den Kriegszeiten gekommen, als die Engländer zur Positionsbestimmung des Schiffs auf dem Meer die Präzision benötigten. Im 20. Jahrhundert sind es die Amerikaner gewesen, die die moderne Zeit gebracht haben. Sie postulierten, dass jeder die Zeit wissen müsse, damit er pünktlich zur Arbeit komme, sein Programm abzuarbeiten. Sie hatten immer einen Kalender in der Tasche und eine Uhr. Sie mussten immer wissen, wann man jemanden trifft und wo man ihn trifft.

Und heute nicht mehr? Nein. Das hat Nokia Ende des 20. Jahrhunderts eingeführt mit seinem Slogan "Connecting People". Das meint: Die neue Gesellschaft sagt nicht mehr, wo man sich trifft, sondern nur noch ungefähr wo und nicht mehr wann genau, sondern irgendwann. Stellen Sie sich vor, man hätte sich früher so ungenau verabredet: Man hätte sich nie getroffen. Diese Möglichkeiten wird man nicht mehr hergeben.

Und was genau hat das mit der Uhr zu tun? Das Messgerät Uhr wird zu einem neuen Gerät werden. Es gibt für diese Funktionen am Körper des Menschen drei Orte, die Sinn ergeben. Die Brille, nah vor den Augen. Aber - die sind überstrapaziert. Ohren? Genial - das wird in Zukunft noch viel mehr genutzt. Und dann gibt es das Tasten. Blinde beherrschen das. Der Luxus, der in den kommenden Zeiten dominieren wird, ist der richtige Zeitpunkt für die Information am richtigen Ort, ohne dass es die Mitmenschen mitbekommen.

So wie Menschen mit den Füßen unter dem Tisch ein Signal geben können, ohne dass es die anderen merken. Dieses Objekt wird vermutlich an einem sehr empfindlichen Teil des Körpers angebracht. Und davon haben wir nicht so viele. Und die Hand gehört dazu. Sie ist selten gedeckt, sehr empfindlich. Man wird über dieses Gerät, das man heute Uhr nennt, mit Informationen versorgt. Ich sehe da fantastische Möglichkeiten.

Die Schweizer Uhrenindustrie bislang nicht so sehr, oder? Marktführer sind bei diesen am Armband befindlichen Computern andere. Die Uhrenindustrie, wie sie heute existiert mit ihren mechanischen Werken, wo sie Messing in Gold umwandeln, die wird es weiter geben. Das ist schön und das wird zum kleinen Teil bleiben. Das ist Kunst. Wie eine Musiktruhe. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...